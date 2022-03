Paris Fashion Week: Los 'looks street style' de las celebridades

Lo más 'in' de la industria textil no está exclusivamente sobre las pasarelas. Los asistentes a los exclusivos shows de las casas de moda sorprenden también con sus outfits. En esta ocasión, la Semana de la Moda en París, que se desarrolla del 28 de febrero al 8 de marzo, tiene de invitados a influencers, editores de moda, modelos y celebridades que destacan con sus 'looks street style'. EXPRESO comparte los nombres de algunos de ellos.

Rihanna y A$AP Rocky

La pareja del momento optó por looks monocromáticos para disfrutar de la pasarela de Off-White. Rihanna vistió un vestido corto, de cuero y ceñido al cuerpo junto a un abrigo de felpa palo rosa. A$AP Rocky eligió un vestuario totalmente negro con pantalón y chaqueta de cuero. Ambos utilizaron accesorios plateados y dorados.

Bella Hadid

La modelo estadounidense utilizó un vestido con el clásico estampado cuadricular (verde y azul). Para crear más dramatismo se puso botas altas beige, guantes largos y cartera negra. Durante el Paris Fashion Week, Bella desfiló para casas de moda como Max Mara, Tods, Moschino. y Fendi.

Bella hadid FOTO: PHIL OH /VOGUE

Naomi Campbell

La actríz, empresaria y súper modelo también fue una de las invitadas al Paris Fashion Week. Ella lució un estilo sporty chic al llevar un vestido largo de algodón (con cuello de tortuga) y un abrigo estilo impermeable azul.

Naomi Campbell PHIL OH. /vogue

Cindy Crawford y Kaia Gerber

Mamá e hija llamaron positivamente la atención durante sus apariciones en los desfiles y eventos en París. Ambas combinaron su ropa al usar trajes monocromáticos negros y un maquillaje natural. Mientras que Cindy eligió tener un toque de color en su look al usar mangas amarillas, Kaia prefirió llevar una mini cartera con unas flechas rosadas.

Kaia Gerber y Cindy Crawford. PHIL OH /VOGUE

Gigi Hadid

La súper modelo de 26 años siempre está presente en la mayoría de Fashion Weeks internacionales. En esta ocasión, para una salida nocturna usó prendas en tono verde lima de cuero y con brillo. Al igual que su hermana Bella, desfiló en algunas colecciones para firmas como Coperni y Versace.

Gigi Hadid PHIL OH /VOGUE

Debe saber

Off-White, Miu Miu, Christian Dior, Balenciaga, Saint Laurent y Chanel son algunos de los desfiles que se llevarán a cabo durante el Paris Fashion Week. En sus redes sociales también han dado a conocer cuáles son las tendencias que se avecinan en las próxima temporada.

Del 22 al 28 de febrero se realizó el Milán Fashion Week, evento al que asistieron Danna Paola y Chiara Ferragni, entre otras famosas.