El papel de la mujer en Ecuador: entre avances, desafíos y resistencias

El debate sobre los desafíos y logros del feminismo sigue generando posturas diversas y contrapuestas. Desde la defensa de los espacios exclusivos para mujeres hasta la lucha contra la campaña de descrédito al feminismo, las opiniones reflejan un panorama complejo en el que se entrelazan visiones tradicionales y enfoques más progresistas.

Susan Vizcaíno y su creación de un sabor de helado Leer más

A través de testimonios personales y referencias históricas, se destacan figuras inspiradoras, hitos legales y sociales, así como críticas a ciertos enfoques del movimiento feminista actual. Esta diversidad permite comprender la amplitud de la discusión y el impacto que sigue teniendo en la sociedad ecuatoriana.

Claves que debes entender antes del 8M

EXPRESO consultó con dos mujeres, Martha Cecilia Villafuerte y Silvia Buendía, sobre aspectos clave a tener en cuenta a días de recordar una fecha tan significativa para las mujeres.

Dos figuras con visiones diferentes que, desde sus respectivas realidades, destacan lo que significa ser mujer hoy en nuestro país. Desde sus propios espacios de lucha, ambas activistas dedican su vida a impulsar cambios en pro de la justicia, la equidad y el bienestar colectivo.

¿Cuál cree que es el mayor desafío que enfrentan las mujeres hoy en día?

Martha Cecilia Villafuerte: El mayor desafío que enfrentamos hoy en día las mujeres es defender nuestra identidad biológica y los espacios creados por y para nosotras. Vemos una gran amenaza ideológica donde se cree que un hombre al ponerse ropa de mujer, ya es mujer. Tanto así que el deporte femenino y concursos de belleza femeninos, se ven alterados arrebatándonos estos espacios exclusivos.

Silvia Buendía: El mayor desafío que enfrentamos las mujeres hoy en día es hacerle frente a una campaña mundial de descrédito al feminismo, promovida por la ultraderecha global, que dice que los reclamos de las mujeres feministas son: demasiado agresivos, exagerados y que ponen a los hombres todos en el mismo saco. Esto genera rechazo por parte de ellos.

¿Qué mujeres la han inspirado en su vida y por qué?

M.C.V.: Soy fuerte porque fui criada por una mujer mucho más fuerte, mi mamá. Con esa frase puedo decir que mi mamá es mi mayor inspiración. Su firmeza en mi crianza me ha permitido hoy en día superar grandes adversidades. Si hablamos de feminismo, la Virgen María es mi principal referente del verdadero poder femenino en la historia de nuestra humanidad.

S.B.: Mi madre fue la primera feminista que conocí, me crió e hizo de mí la mujer que soy hoy. También debo mi inspiración a mujeres políticas que consiguieron enormes conquistas, como Anunciata Valdez de Ferrín. Como diputada, en diciembre de 1995, sacó la Ley 103, que protege a las mujeres y sus familias de la violencia intrafamiliar y con la que se crearon las primeras Comisarías de la Mujer.

¿Qué logros femeninos la enorgullecen más en la historia del Ecuador?

M.C.V.: Rescato siempre a las peonas de nuestro país, las que fueron primeras en marcar la diferencia y dejar un legado para todas las mujeres. Mariana de Jesús, la primera Santa ecuatoriana que ofreció su vida como sacrificio para cesar las epidemias y terremotos que sucedían en Quito. Matilde Hidalgo de Prócel, la primera mujer que reclamó y se inscribió para ejercer su derecho al voto, cuando era solo un derecho concedido a los hombres.

S.B.: Haber conseguido, a través de la Corte Constitucional, la despenalización del aborto en caso de violación.

¿Qué opina de la ley de mujeres emprendedoras que se acaba de aprobar en la Asamblea?

M.C.V.: Si bien se lo percibe como un proyecto de ley con el propósito de fortalecer los emprendimientos liderados por mujeres, no debe ser considerado como el único paso. Nuestra sociedad debe ser más equitativa en fortalecimiento familiar. Rescatar la fortaleza intelectual de la mujer desde todos los aspectos no sólo económico sino también académico, psicológico, familiar, espiritual.

S.B.: Opino que las leyes que apoyen y protejan a las mujeres están muy bien, pero no necesariamente cambian las costumbres y prácticas sociales machistas de un país. Por ejemplo, es muy poco efectivo legislar o crear políticas públicas que pretendan proteger o beneficiar a mujeres profesionales si en nuestro país, cuando el presidente no cumple con el mandato constitucional de que la vicepresidenta, esa mujer que él eligió para que lo acompañe en su binomio, cumpla con su función de reemplazarlo como presidente mientras él esté en campaña para su reelección.

¿Cuál considera que ha sido el mayor avance del feminismo en los últimos años?

M.C.V.: El único gran avance del feminismo ha sido demostrar que su teoría no ha generado ningún beneficio a la sociedad. Un enfoque equivocado en cuanto a decirnos que podemos solas sin ayuda del hombre, cuando el hombre por naturaleza es el ‘protector’ del hogar. Inculcar el odio entre ambos sexos no fortalece el nuestro, lo debilita. La falsa ‘igualdad’ cuando lo que debemos fomentar es la proactiva equidad. No estoy de acuerdo con la paridad de género del feminismo porque me impide tener un binomio presidencial de 2 mujeres, mucho menos tener un partido político compuesto exclusivamente por mujeres. Nos ha elevado el techo, pero sigue siendo un injusto techo.

S.B.: El mayor avance del feminismo en los últimos años ha sido la llamada ‘Marea Verde’. Es decir, una acción colectiva de mujeres organizadas regional y mundialmente para conseguir conquistar derechos, en este caso, la despenalización del aborto.

¿Qué libro o documental recomendarías para entender mejor la lucha feminista?

M.C.V.: El libro ‘The Anti-Mary Exposed’ (El Anti-Marianismo al descubierto) escrito por Carrie Gress, nos explica claramente el gran error de la falsa sororidad del feminismo actual. Las mujeres tenemos criterios diferentes, pero desvalorar a otras mujeres que piensan diferente, es una gran contradicción. La ‘feminidad tóxica’ destruye la hermandad femenina que debe estar por encima de todas las diferentes creencias del sexo femenino.

S.B.: El libro que recomendaría para entender mejor la lucha feminista es: ‘Todos deberíamos ser feministas’, de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, porque explica de forma clara, directa y muy didáctica que un mundo más justo solo se puede lograr involucrando a los hombres en la lucha. Además plantea la idea de que todos, hombres y mujeres, deberíamos tener acceso a los mismos derechos y oportunidades y que de eso y no de otra cosa es el feminismo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!