Optimice el tiempo para su crecimiento personal

Sin duda, este último año ha sido una montaña rusa de emociones. La pandemia hizo que a inicios del 2020 todo cambie y con ello quede en el pasado la libertad que las personas tenían para poder salir de casa e ir a donde se les plazca. Actualmente, con el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos, durante estas últimas semanas se han vueltos más estrictas algunas de las regulaciones de movilidad, y los toques de queda han vuelto en la mayoría de provincias del país.

Según la psicóloga clínica Arelis Marimon, esto ha hecho que muchas personas atraviesen diversas emociones, como incertidumbre, ansiedad, depresión y estrés, por el tiempo de confinamiento en casa y el miedo a lo que pasará en el futuro. ¡Pero tranquilos! La experta resalta que es posible sobrellevar todos esos sentimientos negativos y adaptarse al cambio de forma positiva con varias pautas a seguir.

“Lo primero que hay que hacer es aceptar la situación que vivimos a nivel mundial y tener el ánimo de adaptarse a los cambios, al valorar lo que se tiene y las personas que están alrededor suyo”, menciona. Es clave no renegar por lo que no se tiene, o por lo que le gustaría hacer. Hay que “vivir el aquí y ahora sin pensar en el pasado o el futuro que aún no existe”.

Para que aproveche estos fines de semana en casa, SEMANA le propone seis actividades que puede llevar a cabo solo o junto a sus seres queridos, que de seguro le ayudarán a sentirse más feliz y productivo.

Opciones

Redecore su hogar. Optimice el espacio que tenga en casa y confeccione sus propias decoraciones con materiales reciclados. Domestika y Crehana son algunos de los cursos online que enseñan cómo hacer distintas manualidades y artesanías como floreros, repisas flotantes, joyeros, entre otras creaciones. Reorganice su armario. Es momento de hacer un ‘detox’ en su clóset y dejar a un lado todo lo que ya no usa. Una forma de saber qué es realmente útil para usted es revisar cada prenda y recordar si la ha utilizado durante los últimos seis meses. Si la respuesta es ‘sí’, puede conservarla. Pero si es ‘no’, es mejor regalarla a un ser querido o donarla a alguien que le vaya a dar mejor utilidad. Practique una actividad física. En YouTube existen miles de clases gratuitas de boxeo, yoga, pilates, karate, bailoterapia o el ejercicio que más le guste. “Practicar deporte hace que se generen endorfinas, hormona que produce bienestar en todo el organismo”, dice Marimon. Fausto Murillo, Patry Jordán y Jessica Bass son algunos de los entrenadores estrella en la web que semanalmente publican nuevas rutinas a seguir. No poder ir al gimnasio de forma regular ya no es una excusa para ser sedentario. Lea un nuevo libro. Puede escoger un texto relacionado a su carrera profesional, sobre la paternidad, un deporte o la historia del mundo. Además, una de las opciones más solicitadas también son los libros de autoayuda y de crecimiento personal, que son útiles para poner en práctica en su vida familiar y laboral. Algunas recomendaciones son: ‘7 hábitos de la gente altamente efectiva’ (Stephen R. Covey), ‘Los secretos de la mente millonaria’ (T. Harv Eker), ‘Tus zonas erróneas’ (Wayne Dyer) y ‘Cómo superarse en tiempos de crisis’ (Shad Helmstetter). Escriba su propio diario. Escribir puede convertirse en una actividad catártica. La experta explica que “expresar lo que se siente, sea de forma verbal o escrita, ayuda a evitar reprimirnos y poder conocer qué nos hace sentir bien o mal”. Si nunca ha tenido un diario, puede comenzar a hacer una lista de los objetivos que desea cumplir y las cosas pendientes por hacer a corto plazo. Al finalizar el día, puede hacer un resumen de lo sucedido durante la jornada de trabajo o en casa. Aprenda sobre finanzas personales. Si ha evadido ahondar en este tema porque piensa que no es hábil con los números, existen clases para principiantes que puede seguir desde la comodidad de su hogar. Así podrá aprender a manejar de forma más oportuna sus ahorros, gastos mensuales y liquidez a largo plazo.

Recuerde

Si no tiene con quién hablar y siente que sus emociones lo sobrepasan, busque ayuda con un psicólogo. Actualmente existen terapias online que permiten tener este soporte emocional sin la necesidad de salir de casa.

Evite informarse excesivamente de noticias negativas en los medios de comunicación o redes sociales. Destine un horario o tiempo límite para informarse al día. De esa manera, no tendrá la percepción de que todo lo que ocurre alrededor suyo es malo.

Sea empático con los niños de su familia porque, al igual que usted, ellos también podrían tener miedo o cansancio de estar siempre en casa. Pregúnteles cómo se sienten y cree una rutina diaria en la que haya un espacio para la recreación en familia. A través del juego, los padres pueden enseñar a los pequeños las diversas normas, reglas y el buen comportamiento que deben tener con sus pares.