Una ONG ofrece consultas gratuitas para cuidar la salud

Surge a partir del testimonio de un cliente satisfecho. “Quisiera que me atienda un médico que recete sus preparados que me han hecho tan bien”, exclamó un ciudadano que acude constantemente a la Botica Barcia.

(Sigue leyendo: La fundación Jorge Torres transforma vidas en Durán)

Taller bíblico promueve la salud mental entre líderes eclesiales Leer más

Desde entonces, la farmacia, reconocida por sus preparados magistrales desde 1947, ofrece consultas médicas gratuitas en Guayaquil, de manera personalizada y accesible. La atención es sin cita previa y abarca seis especialidades: Dermatología, Nefrología, Reumatología (exámenes de huesos), Pediatría, Ecografías de hígado y Medicina General. En Dermatología, el especialista trata enfermedades de la piel, cabello y uñas. El Nefrólogo evalúa el estado de las vías urinarias, riñones, vejiga, cálculos renales e hipertensión arterial.

En Reumatología, el especialista se enfoca en patologías de articulaciones y en la debilidad ósea, utilizando equipos de última tecnología para realizar exámenes de hueso. En Pediatría, la atención médica está especializada para niños y jóvenes. Además, los padres de familia pueden solicitar exámenes físicos como control de peso.

El médico de Medicina General está disponible para tratar enfermedades comunes y brindar soluciones beneficiosas para la salud. En las ecografías de hígado, el especialista se encarga de obtener imágenes y diagnosticar el estado de tu hígado.

ATENCIÓN En la sucursal norte de la Fundación José Barcia Bravo, las personas pueden acercarse por la especialidad de medicina general y adquirir sus productos naturales.

¿Cómo se acceden a las consultas?

Todos pueden acceder a las consultas. La persona se acerca directamente a la fundación, se registra y en pocos minutos le atiende los médicos especialistas. “Me recomendaron venir. Mi problema me lo está atendiendo un doctor de la Barcia y me he sentido bastante mejor”, comenta Neuro Olivero, ciudadano.

(Además: Una oenegé renal brinda tratamientos a un bajo costo: ¿Cómo acceder?)

ONG de la Iglesia Católica forma una sociedad justa y equitativa Leer más

La Botica Barcia cuenta con tres locales: la matriz en el centro, ubicada en Lorenzo de Garaycoa 1700 y Alcedo (estación de metro Vía Mercado Central); la sucursal norte, en Km 9.5 Vía a Daule, Estación de Metro Vía Fuerte Huancavilca; y en Ciudad Celeste (Samborondón), en Km 9.5 Vía Samborondón, dirección al sector Ciudad Celeste, Centro Comercial Plaza Vizcaya. “Aquí encuentro siempre lo mejor en medicina y con médicos profesionales.”, indica María Vera.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ