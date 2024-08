Una ONG apoya a la difusión artística: ¿Cómo se puede participar?

En un contexto donde el arte y la cultura luchan por encontrar espacios dignos y recibir el apoyo necesario, la Fundación Sensorial ha emergido como un salvavidas para los músicos, actores, bailarines y otros profesionales del arte independiente del país.

La Organización No Gubernamental (ONG) nació de una necesidad palpable: la carencia de espacios adecuados para el desarrollo artístico en un país donde la inversión estatal en esta asignatura es mínima. “Conocemos nuestro contexto y buscamos a través de la Fundación, hacer algo al respecto y contribuir a mermar estas carencias sistémicas”, explica Damián Rosero, presidente de Sensorial. Oficialmente la Fundación obtuvo su personería jurídica en el año 2018, “marcando el inicio formal de una labor que ya venía gestándose con pasión y determinación; principalmente desde el ámbito digital, desarrollando proyectos que han tenido un impacto significativo en la comunidad artística”, agrega el titular.

Entre los más destacados, Rosero, resalta el Mapeo del Ecosistema Cultural Ecuatoriano, un programa que ha generado directorios y mapas de espacios que contribuyen a la cultura, contando con más de 2.000 visitantes. “Asimismo, Comunidades Artísticas Digitales, un espacio que ha beneficiado alrededor de 2.000 artistas y gestores. El Radar Cultural es una iniciativa que mantiene a más de 1500 personas al tanto de la agenda cultural de sus respectivas ciudades. En conjunto, la Fundación Sensorial han beneficiado a más de 5.000 personas”, añade.

El Radar Cultural es una iniciativa que mantiene a más de 1500 personas al tanto de la agenda cultural. Cortesía

Brinda la oportunidad a pasantes

Sensorial también trabaja con pasantes universitarios, quienes se encargan de aportar en las actividades de la fundación. Coraima Posligua, licenciada en Comunicación por la Universidad Técnica de Babahoyo, expasante de la oenegé y jefa del blog editorial, comparte su experiencia académica y profesional a este Diario.

“Formar parte del proyecto de la Fundación Sensorial para visibilizar el arte ecuatoriano en sus múltiples ramas ha sido muy enriquecedor. Este trabajo no solo me permitió desarrollar mi perfil profesional a través los artículos de revista que escribí, sino que también me brindó la oportunidad de conocer a destacados artistas. Hablar con ellos sobre sus experiencias, metas y logros fue una experiencia amena y gratificante. Además, estuve como editora y luego la oportunidad de dirigir a las pasantes, otro aspecto significativo de mi labor, ya que me ayudó a fortalecer mis propios conocimientos”, alega.

Actualmente, la Fundación Sensorial cuenta con un equipo de 5 personas en el área de gestión y la colaboración de 5 pasantes. Además, tienen un programa de voluntariado abierto a quienes deseen participar en sus proyectos e iniciativas. Los interesados pueden contactarlos a través de su web https://sensorial.org.ec/

“Entre los proyectos futuros de la ONG está repotenciar la labor en el área de espacios de aprendizaje, ofreciendo más talleres a la ciudadanía. También trabajar en nuevos formatos para la difusión del trabajo que realizan los artistas en el país”, alega Rosero.

PROYECTO Radar Cultural’ es un espacio digital en Whatsapp donde la ciudadanía puede conocer conciertos, exposiciones y obras en distintas ciudades

La Fundación, como muchas de las organizaciones sin fines de lucro, trabaja de manera desinteresada, a través de la autogestión, y actualmente se encuentran en la búsqueda de financiamiento para seguir operando a largo plazo

