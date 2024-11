ONG alivia retos de adultos mayores y empodera a niños

El proyecto empezó en 2016 de manera voluntaria, enfocado en niños, hasta que en 2019 se logró formalizar jurídicamente y crear la Fundación de Acción Social Integral Más que Vencedores. Desde esa fecha, comenzaron los retos: pasaron por una pandemia que los marcó, ya que se dedicaron a la entrega de kits de alimentos y a labores sociales en las calles.

Luego surgió una de las “mayores problemáticas” en los sectores vulnerables: los niños necesitaban conectarse a sus clases virtuales y muchos de ellos no contaban con acceso a internet. “Ahí creamos un centro de fortalecimiento integral fundado por cuatro amigas, quienes pusimos nuestras computadoras; la gente empezó a ayudar y ambientamos el espacio. Ahora está destinado al proyecto Cambiemos Historia”, comenta Mariuxi Borja, fundadora y directora de la Fundación de Acción Social Integral Más que Vencedores.

Ese proyecto atiende a niños de ocho a quince años. Ellos salen de sus escuelas, llegan al espacio, realizan sus tareas escolares y de arte, y almuerzan. Por lo general, los niños vienen de familias disfuncionales y, debido al horario de trabajo de sus madres, permanecen en las instalaciones hasta las 17:00.

La ONG entrega alimentos a los adultos mayores de la cooperativa Pablo Neruda Cortesía

Los niños y sus padrinos

Para ellos, el programa ‘Apadríname’ les ofrece una cuota para la compra de productos. “Es un proyecto que mantiene a los chicos ocupados y logran mantener mejor calidad de vida y cuentan con profesoras comunitarias”, agrega Borja.

Paralelamente, trabajan en el proyecto ‘Dejando huellas’ gracias a un convenio estratégico con una empresa privada, mediante el cual proporcionan ayuda alimentaria a 75 adultos mayores en situación vulnerable del Guasmo Sur, en la cooperativa Pablo Neruda.

Este programa se basa en la donación de productos que, aunque ya no pueden venderse en la tienda, aún están en condiciones óptimas para el consumo humano. Estos alimentos se entregan regularmente a la fundación, donde se distribuyen equitativamente entre 250 adultos mayores y otros miembros de la comunidad en situación de pobreza. Para lograrlo, los voluntarios hicieron un censo y clasificaron a los adultos por colores.

PADRINOS El programa de padrinos consiste en un aporte económico dirigido a niños o adultos. Los padrinos también colaboran en la entrega de productos de primera necesidad.



Por ejemplo, 50 personas mayores pertenecen al color rojo, que indica extrema vulnerabilidad. Ellos no tienen apoyo familiar, no reciben bonos y no cobran jubilación, por lo que tienen mayor prioridad. Después están los adultos mayores del color amarillo, que están vulnerables pero cuentan con algún familiar que los ayuda. Los del color verde son aquellos que viven con algún familiar, reciben bonos o jubilación.

El proceso de entrega de alimentos es diferente: los productos se destinan a los adultos de los colores amarillo y verde, mientras que la proteína y las verduras se utilizan para la preparación de comidas para los adultos de color rojo.

(Además: Marcela Aguiñaga a Daniel Noboa: "cuente conmigo")

Los beneficiarios pueden acercarse o esperar en sus casas los alimentos que llevan los voluntarios, como señores dueños de tricimotos que se han delegado un adulto mayor, trabajando así en conjunto entre la comunidad y la fundación.

Otro de los proyectos es de ‘Niña a mujer’ que está diseñado para empoderar a las mujeres jóvenes, centrándose en la sensibilización sobre sus derechos y el estímulo del emprendimiento. En el primer componente, se enfocan en la prevención del embarazo temprano a través de talleres preventivos sobre sexualidad, promoción de la autoestima, charlas motivacionales y educación sobre derechos.

