Olivia Quido, la belleza sin filtro

"Llegó Olivia Quido”, avisan desde recepción. Entra con pasos firmes por el lobby del hotel Oro Verde y, a su alrededor, camina su equipo de trabajo, al que le da algunas indicaciones.

Mientras saluda con calidez, confiesa que habla pocas palabras en español, de ahí que el resto de la conversación empieza a fluir en inglés.

Es la primera vez que Miss O, tal como la conocen en la industria de la belleza, visita la ciudad. Estuvo de invitada como jurado para el certamen Reina de Guayaquil, un ambiente que ella conoce a la perfección, ya que es una de las expertas oficiales del Miss Universo.

Cuando se sienta para dialogar, lo hace sin su celular y se concentra totalmente en la entrevista. Habla con pasión. Le gusta contar de sus inicios, de su familia, de lo que hace y su fe. Una historia digna para llevar a Netflix.

De la experiencia personal al mundo

Eso es lo que busca Olivia, que su vivencia sirva como inspiración al resto.

Como directora ejecutiva y fundadora de O Skin Med Spa desde el 2003, cuenta con un recorrido amplio, variado e intenso que le ha permitido crear productos para el cuidado del cutis buscados por el común de las mujeres, así como también de celebridades y reinas de belleza en todo el mundo.

Lo primero que hace es remontarse a su infancia. Nació en Manila, Filipinas, hace 47 años y es la mayor de tres hermanos. Sus padres se dedicaban a la fabricación de ropa infantil, de ahí que recuerda viajar con ellos a lugares de Asia para visitar a los proveedores de telas.

Su obsesión con el cuidado del rostro dice que surgió desde los 17 años a raíz de que comenzó a presentar acné severo. “Lo tenía en cada poro de mi piel y me sentía superavergonzada con mi aspecto... Visité tantos dermatólogos, pero fue en vano. Por eso cuando me gradué la mayoría me recuerda llena de granos... Tiempo después, un doctor pudo aplacar mi problema con una crema, pero me dejó una mancha amarilla; al punto que la gente pensaba que tenía hepatitis”, recuerda.

Olivia Quido, experta del Miss Universo, posando para el lente de SEMANA. GRANASA

Su preparación

Así que se concentró en buscar la fórmula para eliminar esa decoloración. Y fue entonces que se enrumbó en el sueño americano con un boleto aéreo que la llevó a Los Ángeles. Allí tomó cursos de todo lo relacionado con la belleza (desde uñas, tinturado de cabello, masajes hasta el cuidado de la piel), para lo cual asistía a convenciones en Las Vegas y otras ciudades.

Con marca propia

Pero antes de atender a clientes debía solucionar su problema. “Después de años de investigación, desarrollé mi línea de cuidado facial. Tenía el apoyo de expertos en Química, que acogieron mi idea, y gracias a su asesoría pude crear un peeling con la fórmula que eliminó mis manchas”, puntualiza.

El éxito fue tal que hoy se lo puede evidenciar en la radiante piel que luce, se hace difícil creer que haya pasado por afección alguna. Y ese bienestar del cual hoy goza quiere compartirlo con las demás personas.

Construyendo su emporio

Empezó en el negocio atendiendo a los clientes en un cuarto muy pequeño de Los Ángeles, pero con la idea fija en su mente de tener su propio spa.

“Colocaba volantes en los parabrisas de los autos parqueados en los centros comerciales. No había ni Facebook ni Instagram, entonces era difícil posicionar una marca... De 100 volantes me llamaba un cliente al día”, refiere.

Lograr darse a conocer era todo un desafío si se considera que no recibía apoyo económico de su familia en Filipinas, porque su deseo era salir adelante por mérito propio.

Era la única en el hogar que había salido del país y estaban preocupados. Pero yo no me rindo fácilmente

Los años de gloria empezaron después de ser entrevistada en un programa de TV en el 2009. “Al llegar a mi spa, el teléfono empezó a sonar y sonar, al revisarlo vi llamadas perdidas de todos los lugares de Estados Unidos. Luego escuché tocar con insistencia el timbre de la puerta. Vi tanta gente que decía haberme visto en el show y solicitaban en ese momento mi tratamiento. Entonces, me dirigí al patio trasero para de rodillas orar, llorar y agradecerle a Dios”, comenta emocionada.

Así pasó de un espacio pequeño a tener un spa grande en un shopping de Los Ángeles. Desde entonces es llamada (incluso por su familia) como Miss O.

Su paso al Miss Universo

Con el propósito de promocionar su marca se ha dedicado a viajar, los últimos años, por Nepal, Filipinas, Canadá, entre otros países.

Sin perder la fe y con el firme anhelo de seguir creciendo, recuerda que cierto día, mientras se hospedaba en un hotel de Corea, abrió la ventana y dijo: “Dios quiero ser conocida mundialmente, y no sé cómo; pero tú sí sabes. Después de dos meses, los organizadores de Miss Universo me llamaron”, revela.

Aquello fue hace cuatro años y desde entonces ha conocido mujeres de distintas partes del mundo. “Hay quienes tienen una belleza que irradia de adentro hacia afuera. Eso es realmente lo bello”.

Durante su trayectoria empresarial, ha recibido una serie de elogios y reconocimientos, incluido el título de Mujer del año, los 100 mejores filipinos en los Estados Unidos, las 8 mejores mujeres emprendedoras de AARP en Los Ángeles y el premio Mayor’s Award for Entrepreneur.

Y es que Miss O tiene ese espíritu optimista que siempre la hace volver a creer, y lanzarse a vivir en pro de dejar una huella. “Siempre dándolo todo”, concluye en español.

Olivia Quido, experta del Miss Universo, posando para el lente de SEMANA. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

A fondo

Sus secretos del éxito: Confiar en Dios. Diezmar, doy el 10 por ciento de mis ganancias. Y siempre oro a Dios para que me dé la sabiduría de qué poner en mis productos.

Mujeres referentes: Mi madre. Y, asimismo, Joyce Meyer, conferencista cristiana.

Lo que hace cuando no trabaja: Ser la mejor mamá del mundo y esposa. Tenemos cuatro hijos (incluidos gemelos).

Cómo se define: Generosa, seguidora de Jesús y una buena mamá.

Un momento del que se sienta orgullosa: Justo ahora.

Tips de cuidado

Para Miss O todos deben tener los cuatro esenciales: