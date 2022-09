No existe una única palabra para definir a Irene Esser (30). Es productora, actriz, pintora, bailarina contemporánea, surfista. Es un mix de todo eso.

Basta revisar su cuenta de Instagram, donde tiene más de 436 mil seguidores, para comprobarlo: producciones de moda con conceptos artísticos, coreografías de danza, presencia en festivales de cine como el de Cannes, e infinidad de imágenes en su universo de la actuación.

Sin embargo, si le dan a elegir, prefiere que la llamen artista. “En definitiva, es lo que soy. Estudié Artes Escénicas”. Así arranca el diálogo con ella desde una mesa del hotel Oro Verde durante su breve estadía.

Había llegado para ser jurado del certamen Reina de Guayaquil y, en días previos, se dio tiempo para posar en una producción exclusiva con SEMANA, donde, además, contó sobre el camino que ha transitado desde que su nombre sonó en el Miss Universo 2012.

Irene Esser durante su participación en Miss Universo 2012 CORTESÍA

El Miss Universo, su trampolín

Nació en Guayana, Venezuela, pero desde hace un tiempo está viviendo en Madrid, España.

Dice que dejar fluir es la frase que rige su vida. “Será porque soy Escorpio”, agrega refiriéndose al elemento agua de su signo. De ahí que la decisión de cruzar al otro lado del océano tuvo que ver con nuevos proyectos y una cuota de valentía.

“La primera vez que salí de Venezuela fue a los 15 años. Viajé rumbo a Inglaterra por el intercambio de bachillerato”, cuenta. Allí estuvo un año, y a su regreso se apuntó a la carrera de Artes Escénicas.

De un día a otro sus días cambiaron. Se inscribió al certamen Miss Venezuela 2011 y tras su triunfo pasó de ser la chica de teatro a una que aparecía en televisión y portadas de revistas. En el 2012, aquello se potenció al quedar segunda finalista en Miss Universo.

La actriz venezolana posó para el lente de SEMANA JUAN FAUSTOS SANDOVAL

De telenovelas a Netflix

Tras el certamen internacional, aprovechó su estancia en Estados Unidos para estudiar actuación en la reconocida New York Film Academy. Y con la experiencia a cuestas no dudó en retornar a su tierra.

“Para mí era superimportante iniciar mi carrera en Venezuela. Así que volví, hice castings para telenovelas, y obtuve mi primer rol protagónico a los 22 años con 45 escenas al día”.

‘Corazón esmeralda’ y ‘Piel salvaje’ fueron esas producciones que luego se transmitieron también en Ecuador. Y en el 2019, en cambio, llegó a la plataforma de Netflix. Formó parte del elenco de la serie ‘Bolívar: una lucha admirable’, en donde interpretó a María Teresa del Toro Alayza, la única esposa del prócer venezolano, cuya actuación le valió el premio Produ Awards 2019, como mejor actriz de reparto.

Así comenzó a recorrer más países. En México actuó para la serie ‘Pena ajena’, y en el 2020, protagonizó su primera película, titulada ‘El baile’, la misma que ganó la mención honorífica en el Bushwick Film Festival.

“Como actriz siempre debes tener un psicoanalista o un coach que te ayude a llevar cada personaje. A mí siempre me gusta tener maestros nuevos, según el país donde esté. Con ellos he podido apreciar la luz en la oscuridad. Y a no estresarme demasiado haciendo un casting”, explica y enfatiza en que: “Toda la semana paso haciendo al menos uno diario para todas partes del mundo. En su mayoría son online, donde el que te digan que ‘no fuiste escogida’ está a la orden del día; pero no hay que pensar que es personal”.

El reto de producir su película

El recuerdo de su vínculo precoz con la actuación hoy le aporta luz a sus días. “Recuerdo tener 7 años y me arreglaba frente al espejo para hacer un espectáculo a los turistas que venían de Europa para hospedarse en la posada donde crecí”, comenta.

Desde entonces le gustaba entretener a la gente y está orgullosa de seguir haciendo lo que le gustaba desde niña.

Ahora experimenta nuevas facetas y dice que todo empezó a raíz de la pandemia. “Mientras estaba en México, tuve que viajar a Venezuela para la graduación de mi hermano. Y días después de mi llegada, empezó el confinamiento, así que pasé con mi familia durante tres meses y eso fue lo mejor que me pasó en el 2020”.

Durante el tiempo en casa también se planteó desafíos. “Hacer mi propia película es un reto bastante grande, y ya empecé. La estoy haciendo en México junto con una socia de ese país. Allí, además de actriz, soy la productora ejecutiva, donde planteo mensajes con los que quiero llegar a la gente”,

Esa transición que ella está pasando aspira a que otras mujeres, no solo latinas, también la atraviesen para ser un solo puño. “El empoderamiento femenino es la libertad que tiene la mujer de poder hacer lo que ella quiera y sentirse bien sin ser juzgada. No debemos dejar de apoyarnos. Debemos ser cómplices con otras mujeres”, concluye.

La actriz venezolana posó para el lente de SEMANA JUAN FAUSTOS SANDOVAL

A fondo

Defínase en 3 palabras: Soy empática, sensible y muy cercana.

Una mujer referente: Mónica Spear. Ella me inspiró por todo lo que hizo tras el Miss Venezuela.

Lo que le llena de orgullo: Poder atreverme a tomar decisiones grandes, como mudarme de país, y de intentarlo nuevamente. Incluso, yo sería capaz de venir a Ecuador y empezar desde cero.

Su concepto de belleza: Umberto Eco tiene un libro sobre la historia de la belleza, y nos hace cuestionar sobre qué es lo bello. Creo que la belleza es algo intangible que puedes sentir incluso con ojos cerrados, no tiene que ver con estereotipos.

Cómo maneja la vida pública: De cien comentarios siempre hay uno malo que te queda resonando en la cabeza. Entonces para mí la salud mental es superimportante. Me doy mi espacio para meditar y agradecer.

Lo que hace cuando no actúa: Surfeo. También me gusta pintar, en casa tengo mi espacio creativo y próximamente voy a sacar una colección en NTFS.

La clave de su éxito: Rodearme de gente positiva.

Personal

Venezolana de 30 años

Es licenciada en Artes Escénicas

Estudió actuación en New York Film Academy