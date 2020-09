Nicole Leimgruber, herencia de estilo

La influencia suiza e italiana ha predominado en el estilo de vida de Nicole Leimgruber Mori. Creció en Ecuador, pero su interés por la moda la llevó a Europa para profesionalizarse.

Es así que explaya su afición por este rubro desde el marketing, el escaparatismo y visual merchandising, tanto con su marca de ropa como en la reconocida tienda que lleva su apellido materno.

De ahí que sus estilismos no pasan desapercibidos.Prendas con reminiscencias vintage y otras matizadas por estampados y cortes actuales predominaron en los acertados looks que lució para SEMANA.

Glamour vintage

Creció en el entorno de la moda desde temprana edad, siendo su mamá la mayor influencia. “Ella empezó con D’ Mori en 1979, antes de mi nacimiento, y mientras crecía la acompañaba a las ferias de moda de Estados Unidos, siempre que coincidieran con mis vacaciones del colegio”, recuerda.

Asimismo, el vestuario importado desde Italia en la década de los 80 y que luego resaltaba sobre los maniquíes de la tienda, la hicieron apreciar dichos diseños. Algunas de esas las guardó y son las que le otorgan un toque vintage cuando viste. Adicional a estas, tiene blusas heredadas de su abuela que le dan el glamour de años atrás.

Es la directora creativa de los diseños de ropa Étoile. Miguel Canales

Entre lo sobrio y femenino

Cuando se trata de combinar ropa, dice no encasillarse en un solo estilo. “Todo depende de la ocasión. Me gusta muchísimo lo sobrio y lo femenino. Pero también me siento cómoda con atuendos más urbanos”, explica.

Tiene además esa habilidad de captar rápido cuál es la pieza ‘trendy’ y componer ‘outfits’ fácilmente. “Veo Pinterest, pero ahora consumo más Instagram. Observo las combinaciones, me inspiro y las adapto a mi estilo”.

Si bien destaca por ser estilosa, agrega que el lujo no es su prioridad. “Me encantan marcas tipo Valentino o Carolina Herrera, entre otras. Sin embargo, no me quita el sueño no tener todo lo que me gusta. Hay diseños de excelente calidad que no tienen precios exorbitantes”.

Con sello propio

Para enterarse de las nuevas tendencias, acudir a una feria de ropa es una excelente opción para Nicole. Pero en esos viajes pudo notar que las temporadas de invierno, por ejemplo, no coincidían con las texturas que se necesitaban en Guayaquil.

Para suplir eso lanzó diseños bajo el nombre Étoile, que reflejan su esencia, van acordes para diferentes ocasiones, y sobre todo, para climas como el nuestro. “Me arriesgo con la combinación de colores y estampados distintos sin llegar a extravagancias”.

El blazer, una de las piezas fetiche de su clóset, lo ha incorporado en su línea de vestuario. “Me gustan cómo estilizan y estructuran hasta los looks más desenfadados”. A algunos les coloca pin de flores, tal como lo hizo en esta sesión de fotos.

Así, aquello que aprendió en Florencia o Barcelona, y la influencia de su mamá, la hacen destacar tanto por lo que viste como por lo que crea.

Sus preferidos

Prenda de temporada: Los pantalones slouchy

Perfume: Black Orchid de Tom Ford.

No falta en su cartera: Gafas

Accesorios vintage: Carteras Chanel y Bally, y aretes de perlas.

Influencers favoritas: Rania de Jordania y Olivia Palermo.

Personal