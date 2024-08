Nicolás y Diana, campeones en hamburguesas y el amor

Se complementan no solo como esposos sino también al emprender.

Dos minutos con once segundos es el tiempo que se toma Nicolás Weisson en llevar a los comensales a la felicidad.

Entre panes, carne, queso, tocino, BBQ, y más ingredientes que deleitan el paladar, es capaz de elaborar en esos cortos minutos, una hamburguesa, o mejor dicho, una guesa.

Él es el chef de Mr. Burger, la marca que ganó “La mejor hamburguesa tradicional 2024” en el Burger Show, el mayor festival de hamburguesas en Ecuador.

La campeona, también llamada como Mr. Neni Neni, consiguió destacarse por sobre sus competidores gracias a un toque que está presente en los platos típicos ecuatorianos, y es la hierbita.

Pero Nicolás no subió solo al podio. En este camino de emprender lo acompaña su esposa, Diana Febres-Cordero, quien se encarga de toda la parte administrativa desde que abrieron su primer local con vista al mar, en la playa de Olón. En diálogo con EXPRESIONES cuentan cómo se cocinó a fuego lento esta marca que conquista a grandes y chicos.

Desde Le Cordon Bleu hasta emprender

“La satisfacción del cliente, el poder conversar con ellos, que te digan 'vamos a volver' e incluso formar amistades, es también felicidad", confiesa Nicolás.

Así es él, se toma la cocina como un trabajo y una pasión.

Antes de emprender, cuenta que vivió nueve años en Lima, Perú, donde estudió en el Instituto Le Cordon Bleu y trabajó en diferentes restaurantes.

Con ese bagaje, regresó a Guayaquil en 2019, y comenzó a brindar la experiencia de menú degustación a mesa sentada. Así comenzó a ganar cartera de clientes, y la amplió cuando le pidieron servicios de asesoramiento a restaurantes, y uno de esos era un negocio de hamburguesas.

Al ver el impacto que tuvo su receta, empieza su interés por tener algo propio en el mundo de las guesas. La experiencia la tenía. Sabía cómo manejar un restaurante, recetas y, sobre todo, volver al cliente en fan.

Fue así que en diciembre del 2022, mientras su esposa Diana estaba embarazada, se mudaron a Olón y nació Mr. Burger en pleno inicio de temporada.

“No se trata de cantidad sino calidad”

Después de romperla en la Olón, quisieron conquistar nuevo mercado.

“Ahí vino la incógnita de por qué grandes cadenas internacionales vendían mucho en Ecuador. Y aunque ya habían muchas hamburgueserías en Guayaquil, pensé que esto no se trata de cantidad sino de calidad y quise que la gente tenga opción de una guesa hecha con ingredientes de nuestro país”, explica Nicolás

Ese sueño empezó a finales del 2023 y hoy no solo tienen a la campeona (Mr. Neni Neni) sino una selección de ocho hamburguesas más.

“Hoy todos nuestros proveedores son ecuatorianos, y el enfoque es que la gente se dé cuenta que lo local también es súper rico y de calidad ”, agrega Diana.

La acogida ha sido tal que pueden llegar a vender hasta 300 hamburguesas al día, de la mano de un staff de once personas, guiados por Nicolás desde la cocina.

“Lo que nos diferencia es el tratamiento que se le da a la carne, la selección de los cortes y el sabor…Pero se complementa con demás ingredientes. Si te diría lo que siento al comer una es lo que se llama como un Perfect bite (el mordisco perfecto)”

Esposos y socios

No hay un día en que no estén Nicolás y Diana en el local. Se complementan no solo en el amor sino también en los negocios.

A diferencia de Nicolás, ella no venía con trayectoria en la cocina. Tiene bajo el brazo

un Máster en ABA y en Atención Temprana los cuales le permitieron abrir un centro para brindar terapias a niños con autismo.

Hoy está entregada al mundo de las guesas y es quien se encarga de la parte administrativa.

“Tenemos una marca chévere. No solo es la hamburguesa... Es el logo en forma de caricatura inspirado en Nicolás, las gorras, las camisetas, el papel de envoltura ... Nuestro lema por eso es 'Felicidad hecha guesa' y eso ha hecho match con la gente", expresa Diana.

Ante el éxito logrado en el Burger Show, han decidido que los viernes y sábados sus horarios se extiendan hasta las 3 de la mañana, pues mucha gente ha querido ir a probar. Más adelante quisieran abrir franquicias para seguir repartiendo felicidad.

