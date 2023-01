La holandesa con raíces ecuatorianas que saltó al universo de influencers, primero por el modelaje y luego por su estilo al vestir, está ahora en el centro de atención.

RELACIONADAS Looks a prueba de fiestas

Es Natasja Lagerweij (28), quien reside en Guayaquil desde hace trece años y ha sabido ganar espacio en la industria local aportando con su belleza y frescura.

En conversación con SEMANA nos cuenta sobre sus experiencias en la pasarela ecuatoriana y, asimismo, su estilo, del cual hoy nos da las claves.

Con influencia europea

Nació en Holanda, pero llegó a Guayaquil cuando tenía quince años.

“El hecho de vivir allá y viajar mucho por el resto de Europa como Francia, Italia, Alemania, de alguna manera influyó en mi interés por la ropa”.

Una vez que llegó a Ecuador, incursionó como modelo durante sus ratos libres. Y empezó subiendo a la pasarela del Designer Book con diseños de Silvia Tcherassi, y con el tiempo su imagen fue parte de editoriales de marcas que apuestan por el high fashion, como Kate Griffith.

Sin embargo, esa faceta no ha modificado su estilo. “Acá me he quedado sorprendida del poder que tiene la moda. Recuerdo que cuando llegué, en esa época se habían impuesto los zapatos Toms y yo pertenecía al 0,0 % que no los usaban”, recuerda entre risas y agrega “no me gusta usar una prenda solo porque está de moda”.

Porque si algo mantiene, es el gusto por el menos es más, con prendas elegantes que más allá de la marca reflejan ese toque ‘girly’ que tanto gusta.

Su armario también está nutrido de piezas vintage heredadas de su mamá y, asimismo, destaca el toque artesanal ecuatoriano, sobre todo en carteras de paja toquilla.

Así es como refleja esa dualidad donde resalta lo latino con lo europeo.

Influyendo con conciencia

La imagen de una mujer empresaria que pisa fuerte es la referencia que siempre ha buscado Natasja.

En ese ideal, la italiana Chiara Ferragni es uno de sus máximos referentes por todo lo que ha ido logrando y porque va en consonancia con el estilo que Natasja actualmente viste.

“Ahora que estoy en un mundo laboral, me encanta vestir de modo ejecutivo con piezas como blazer o pantalones de diferentes texturas... De hecho, en Europa se lo usa mucho. Son tipo oversize, pero adquieren su toque femenino con los tacones”, describe.

Eso lo va transmitiendo también a la comunidad que la sigue. “Me interesa mucho el mundo de los negocios y desde las redes sociales me gusta compartir con gente de diferentes culturas que se identifican con mi misma esencia”.

Eso de a poco la fue convirtiendo en una influencer y desde la pandemia trabaja con alrededor de diez marcas; la más reciente de sus colaboraciones fue con gafas de GMO.

“Cuando uno define bien su estilo y personalidad, ayuda a que las marcas te contacten”, agrega.

Imponiendo naturalidad

“Soy team de lo natural... Me maquillo solo para eventos especiales y el pelo prefiero no tinturarlo”.

Eso hace que las chicas que apuesten también por la naturalidad en belleza y moda llenen de likes sus posteos.

“Trato siempre de cuidar mi imagen... Que se me vea natural y a su vez profesional”.

Eso hace que se imponga en esa nueva generación de influencers que se muestran tal y como son en esta era que va a la velocidad del wifi.

Sus favoritos

Truco al vestir: uso tacones de punta cerrada cuando quiero elevar un outfit. Te lo pones con un jean o un vestido y se va a ver elegante.

Su prenda estrella: el blazer.

Perfume: Givenchy, Ange ou démon y Viktor&Rolf, flowerbombu

Givenchy, Ange ou démon y Viktor&Rolf, flowerbombu Referentes de estilo: Hailey Bieber, Alex Riviere y Xenia Adonts.

Lo que jamás usaría: prendas muy ceñidas y cortas.

Lo que usa en el día: Soy muy ‘girly’, me gustan los vestidos, tops...

Un look para la noche: le agrego un toque de brillos, ya sea un top, cartera o tacones.

Personal

Es psicóloga organizacional.

Habla cinco idiomas: holandés, español, inglés, francés y alemán.