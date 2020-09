Mónica Campaña: “En la moda todo es cuestión de actitud”

Arriesgado, divertido, descomplicado y cómodo. Estas son las cualidades claves del estilo de la diseñadora Mónica Campaña. Esta fashionista de 36 años, con una década de trayectoria en la industria textil, se posiciona como uno de los personajes más influyentes de tendencias en el país, y por eso asegura que la moda está hecha para experimentar “porque si yo que soy diseñadora no tomo riesgos, ¿cómo animo a que la gente también lo haga?”, afirma.

Estilo camaleónico

Para Mónica es de suma importancia verse bien porque si se siente feliz consigo misma, eso se refleja en todas las actividades que hace durante el día. Es de las personas que planea con anterioridad todos los looks que usará según su estado de ánimo. “Me guío en eso porque hay días en que deseo algo más sencillo y otros en los que tengo muchas ganas de experimentar y usar cosas locas”, cuenta la diseñadora.

Uno de los elementos que más predominan en su armario son los estampados, los flecos y las plumas. Le encantan porque como creativa le permiten jugar con la versatilidad. Los usa sea en looks casuales como en eventos elegantes. Uno de sus looks preferidos para el día, es una blusa de seda con detalles con plumas junto a un jean a la cintura que crea la ilusión de unas piernas más largas. “La seda hace que se eleve todo el vestuario y con unos tacones altos ya estás lista para una reunión”, cuenta.

Mónica disfruta usar todo tipo de estampados. Jimmy Negrete

Además, durante la sesión de fotos con SEMANA lució una blusa chifón con lunares combinada con un pantalón de terciopelo, look que describe como otro de sus infaltables porque desea demostrar que sí se puede usar el terciopelo para un outfit elegante. “Todo está en la creatividad. Hay que aprovechar lo que se tiene y no hacer lo que los demás. Si no te arriesgas, vas a seguir usando lo mismo de siempre y la idea es intentar cosas nuevas. A veces toca cometer algún error en la moda para poder saber qué sí y qué no usar”, comenta.

Disfruta usar elementos llamativos como las plumas. jimmy negrete

Complementos favoritos

Los zapatos y las carteras son un ‘must’ en sus outfits. Afirma que se arriesga por diseños únicos con estampados, en colores neones o con transparencias. “No me gusta lo aburrido, lo clásico o lo sencillo”, comenta. Eso sí, aunque le gustan los tacones, asiente que en su día a día prima el calzado bajo para tener una máxima comodidad.

La joyería también es importante en sus looks, pero siempre trata de crear un equilibrio porque “si la ropa ya tiene grandes vuelos o estampados, no es necesario complementar con accesorios. A veces, menos es más y eso se aprende con el tiempo”, asiente.

Piezas con valor sentimental

Mónica tiene algunas prendas que cuentan con mucho significado personal. Entre ellas se encuentra una chaqueta de denim que tiene bordado un cangrejo (símbolo de su signo cáncer) y pequeñas cucarachas (animales a los que le tiene fobia): “Junté en una misma pieza lo que me gusta y lo que no, para poder eliminar lo malo”.

Chaqueta con el bordado de un cangrejo y cucarachas. Jimmy Negrete

También guarda con gran cariño todos los vestidos que ha usado para los cumpleaños y baby showers de sus hijos; y conserva como un tesoro, un conjunto tipo sastre de color naranja y una chaqueta oversize de lino de su mamá.

Saruka Rodríguez: “El sacrificio y disciplina son la clave del éxito” Leer más

Su evolución

Cuando Mónica inició hace una década su trabajo en la industria textil, ella diseñaba en su pequeño atelier trajes a la medida para las clientes que confiaban en su talento. Luego, poco a poco comenzó a tener mayor reconocimiento en la ciudad y abrió las puertas de su tienda en la que logró adaptar sus creaciones para todos los tipos de cuerpos y con las tendencias del momento.

“Lo que nos caracteriza es que nunca hemos perdido nuestros pilares: la feminidad y versatilidad”, asiente Mónica. Muestra un amplio orgullo de todo el proceso que ha vivido como diseñadora, pero está ávida de más. Entre sus metas próximas está poder internacionalizar aún más su marca junto a una cadena de ropa masiva.

Datos curiosos

Elementos básicos en su cartera: gafas, monedero y alcohol.

Perfume favorito: Kenzo (fragancia dulce).

Lo que no usaría: una falda plisada.

Prenda que cogería del armario de una amiga: una chaqueta.

Ciudad fashionista a donde viajaría: París, para poder visitar la tienda de Balenciaga.

Personal