Estos son algunos de los looks que la actriz ha imitado de la famosa muñeca de Mattel.

Margot Robbie, Barbie completa

Barbie, la película: cuándo se estrena en Ecuador y otros detalles Leer más

Ver a una persona que esté comprometida con su trabajo completamente es raro, pero no imposible. La actriz australiana, quien recrea a Barbie la muñeca emblemática de Mattel, ha elegido para sus looks de tour prendas que hacen alusión a varios vestuarios de la Barbie. Como los que usó en Corea del Sur, el vestido de chifón y el trajecito rosado con blanco son una copia fiel de la edición de 1985 ‘Day to night’ (1), confeccionados por Versace.

El otro conjunto hecho con brillos ubicados como polka dots pertenece a las colección 2015 de la casa italiana Moschino, que es casi similar al atuendo de ‘Sparkling pink’ (2). Y estos no son los únicos, en Instagram su estilista Andrew Mukamal, quien es el hada madrina detrás de estos atuendos, publicó cada uno de estos con el nombre de la colección que estaba recreando en Margot como ‘Pink & fabulous’ 2014 y ‘The original’ 1959 .

Mejillas y labios ‘glossy’

La tendencia del maquillaje perfecto este 2023 se inclina más por lo natural y brilloso. Por eso, marcas como Fenty by Rihanna y MAC cosmetics ofrecen glosses en barra que aparte de hacer que sus labios se vean más provocativos, también los puede usar en las mejillas para darle vida a su cara. Ideal para aquellas que les gusta que su rutina de maquillaje no dure más de 15 minutos.

Estilo 93, lo retro está in

Estos artistas forman la banda sonora de la nueva película de Barbie Leer más

Una de las marcas de calzado preferida por las nuevas generaciones es Vans debido a que sus zapatos atemporales han sido un básico para muchos en distintas épocas. En las redes sociales, uno de sus modelos que jamás se pensó se harían virales lo están. Son los Style 93 que han regresado con una apariencia juvenil y ‘kawaii’, ya que se los vende en distintos colores como el rosado, blanco y jean, y sus hebillas vienen en forma de corazones y estrellas.