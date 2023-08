Un gato come se lleva a la boca un trozo de hierba fresca.

La creencia de muchos mitos populares acerca de las mascotas, sobre todo de nuestros perros y gatos, hace que no le demos el cuidado que necesitan y nos aferremos a ciertas falsedades. Existen muchos mitos que han sido creados y alimentados con el pasar del tiempo. Muchos de ellos han trascendido hasta la cultura de varias sociedades como verdades absolutas.

Los perros han sido inmortalizados por sus hazañas, ternura, lealtad… en innumerables ocasiones, con historias verdaderas o ficticias, y son muchísimas más las anécdotas que, quien vive con él, puede contar sobre sus asombrosas capacidades y las sorpresas que con sus reacciones nos hacen sonreír.

¿Por qué surgen estas falsas creencias? Es muy sencillo: tendemos a humanizar a nuestras mascotas; pensamos que tienen los mismos gustos que nosotros e intentamos justificar su comportamiento a nuestro favor.

Cazar ratones, caer siempre en cuatro patas y traer mala suerte son algunas de las características que con frecuencia se les atribuyen a los gatos.

Pero, ¿en que debemos creer? Acompáñanos en esta cruzada por desmitificar estas falsas creencias. Te dejamos los más comunes para que tomes nota. No todo lo que se dice es verdad, por ello lo mejor es la comunicación con el veterinario de cabecera.

Mito 1: La nariz seca y caliente indica que el perro está enfermo

La realidad: Una nariz fría y húmeda es más típica en los perros, pero un hocico caliente y seco no significa que el animal esté enfermo. Tan solo puede ser el resultado de estar expuesto a diferentes situaciones de frío o calor. Todo depende del clima y del lugar donde se encuentre. Hay que tomar en cuenta que si el perro tiene la nariz seca y la piel que la rodea está enrojecida e irritada, o si presenta otros síntomas como letargo o pérdida de apetito, es recomendable la visita al veterinario, ya que esto puede indicar problemas de deshidratación. No siempre una nariz fría y húmeda significa que todo va bien, por eso lo mejor es estar atento a cualquier síntoma o comportamiento atípico del animal.

Mito 2: perros y gatos comen hierba por malestar estomacal

La realidad: Las razones son muchas. Hay dueños que creen que si su mascota come hierba es porque no se siente bien, pero lo cierto es que un malestar estomacal no es siempre lo que impulsa a tu mascota a hacerlo, incluso ocurre que es la misma hierba la que le provoca vómito. Hay muchas otras posibilidades de que los perros coman hierba, puede ser por diversión o por su instinto natural de búsqueda de comida. Lo mejor es evitar ese hábito, ya que la hierba podría estar tratada químicamente o contaminada con parásitos procedentes de las heces de otro animal.

Mito 3: el gato marca territorio

La realidad: Si el felino está castrado no es habitual que orine fuera de la caja de arena. Si está esterilizado antes de la pubertad, esta situación puede reducirse en un 90% en los machos y en un 95% en las hembras. Si este es el caso es probable que marcar territorio no tenga nada que ver y simplemente te está pidiendo que limpies su caja a diario, o también puede que esté así por la llegada de una nueva mascota o un bebé. Los problemas de orina pueden ser un signo de enfermedades potencialmente graves.

Mito 4: Tiene El hocico limpio

La realidad: Tienen miles de bacterias. La bacteria pasteurella es la mayor culpable de que un mordisco o arañazo de un perro o gato se infecte. No pasa nada porque tu perro te lama, pero debes tener cuidado de no dejar que lama tus heridas o las suyas. Todas esas bacterias son malas noticias también para la salud dental de tu perro, ya que al menos el 80% de los canes mayores de 3 años padecen enfermedades periodontales. Que la boca de un perro está más limpia que la de un humano es una gran mentira.