Miss Universo: Las caídas más recordadas de los últimos años

La carrera a la corona de Miss Universo ha estado un tanto ‘atropellada’ para Maëva Coucke (Miss Francia) y Shweta Sekhon (Miss Malasia), quienes durante una presentación en traje de baño sufrieron caídas y tropezones.

Las chicas se encuentran en Atlanta (Estados Unidos), en donde está noche se realizará la elección de Miss Universo. Son 90 mujeres las que compiten y solo una será la sucesora de Catriona Grey (Filipinas), quien en 2018 se llevó el título.

Justamente Gray fue testigo de los bochornosos momentos que pasaron las aspirantes, ya que fue la presentadora del evento en donde las chicas cayeron. A pesar de la vergüenza ellas siguieron su pasarela con una sonrisa, mientras el público las aplaudía.

Aunque no sufrió una caída como tal, Frederika Cull (Miss Indonesia) tuvo un resbalón que casi la manda al piso; sin embargo, pudo mantener el equilibrio y seguir con su caminado. A pesar de que su rostro tuvo una expresión de que se asustó por el incómodo momento.

Teresa Ruglo (Miss Malta) y Diamond Landgi (Miss Nueva Zelanda) también tuvieron tropezones.

El certamen no solo es conocido por la belleza de cada una de las participantes, sino también por todas las anécdotas que deja. EXTRA le presenta cinco caídas memorables del concurso:

1. En 2007 mientras realizaba una pasarela con un vestido de Carlos Alberto, Rachel Smith cayó en el escenario de Miss Universo. La representante de Estados Unidos cayó sobre su trasero mientras mostraba su ropa de gala.

2. En 2010 la protagonista del bochorno fue Miss Kosovo, Kështjella Pepshi, quien por uno segundos desfiló bien hasta que al dar la vuelta para regresar por la pasarela sufrió una caída. Sin pensarlo dos veces se levantó y siguió con el espectáculo con una sonrisa.

3. May Bayani caminaba lento sobre el escenario con un vestido rosa durante la gala del Miss Universo 2015, pero a pesar de caminar de forma elegante la Miss Myanmar no contó con que iba a tropezar la bajar una escalera. Si bien no cayó por completo, se levantó e instó al público a que la aplaudiera.

4. En las redes sociales han catalogado a Estados Unidos como el país de las misses tropezadas y es que en algunas ocasiones sus mujeres han caído en los eventos. En 2008 no fue la excepción, Crystle Stewart, quien llevaba el título en aquel entonces, se cayó al iniciar su pasarela. Tiempo después aseguró que la lección que le dejó el momento fue que debía tomar clases.

5. El año pasado, 2018, la Miss Puerto Rico, Kiara Ortega, no pudo con el peso de su traje típico y mientras lo mostraba en un evento cayó con él. La mujer quedó de rodillas y se quedó en el piso viendo al público hasta que un hombre fue a ayudarla.

La noche de este 8 de diciembre de 2019 se realizará la gala de elección de la nueva Miss Universo, en redes sociales las personas están a la expectativa de qué sorpresas traerá la noche. Cristina Hidalgo es la representante de Ecuador.