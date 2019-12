Javier Bardem y la Cumbre del Clima: “El insulto ilegimitiza cualquier discurso”

Madrid fue testigo el viernes pasado de una marcha multitudinaria por la emergencia climática. Allí estuvo la sueca Greta Thunberg, quien llegó inesperadamente a la ciudad para unirse a los miles de personas que comparten con ella esta lucha.

También estuvo el actor Javier Bardem (50). Aunque no estuvo en la caminata, no perdió la oportunidad de alzar su voz en el acto final, en el que también se presentaron distintas bandas locales. “Este es un momento histórico. Perdonad, pero esto es a nivel muy personal, no necesitamos a alguien como el estúpido del presidente Donald Trump que abandona los acuerdos globales. Somos parte del problema pero evidentemente somos también parte de la solución. Exigimos desde aquí, los miles de personas presentes, a los políticos de esta cumbre, que no queremos palabras inútiles, sino que exigimos hechos ya”, aseguró el español, quien después de bajar del escenario se saludó con Thunberg y compartió un momento en el backstage con la gente que lo acompañó.

Durante esta intervención, tildó con el mismo adjetivo que a Trump al alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida por pretender que los automóviles contaminantes circulen por la capital. El esposo de Penélope Cruz, unas horas después, se disculpó vía Twitter con el siguiente mensaje: “El insulto ilegitimiza cualquier discurso y conversación. Por eso pido disculpas por haberme dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante”.

El insulto ilegítimiza cualquier discurso y conversación. Por eso pido disculpas por haberme dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante

Hilo 👇🏻 pic.twitter.com/90ym9bK5Uu — Javier Bardem (@BardemAntarctic) 7 de diciembre de 2019

Ellos tampoco callan

Muchos son los rostros que usan su popularidad e influencia en la población para concienciar sobre el cambio climático.

Alejandro Sanz: el cantante se ha propuesto públicamente a reducir al máximo el plástico de un solo uso. Lo empezó a hacer en su tour La Gira.

"Hay que intentar ser personas con emisiones cero. Yo no creo que haya nada más importante que eso ahora mismo". En entrevista para el especial Tu Tiempo por El Clima.

Bella Hadid: la modelo anunció hace algunos días que donará 600 árboles para plantar. A pesar que no puede dejar de tomar aviones por su trabajo, quiere contrarrestar ese impacto del carbono con esta acción.

George Clooney: Además de ser parte del consejo de una empresa suiza de energía que busca alternativas amigables, el actor también lucha por crear un área preservada alrededor del Polo Norte.

RELACIONADAS Greta Thunberg acude a la Marcha por el Clima en Madrid