Mike Chan y la terapia celular que transforma la medicina moderna

Me encuentro con el doctor Mike Chan en un amplio salón de una prestigiosa universidad. Viene para una jornada que dictó sobre terapia celular y sus aplicaciones en la medicina moderna. Según me informan, es una eminencia a nivel internacional en esta temática que me ha costado investigar y entender.

Me sorprendo al encontrarme con un doctor nada convencional, así como el tópico que lo trae a nuestro país. Usa zapatos deportivos blancos, chaqueta celeste, una corbata con diseños brillantes en dorados y plateados, y en sus dedos dos anillos con grandes piedras. Detrás de sus lentes, se asoman unos ojos vivaces, como solía decir mi abuela, y aunque acababa de llegar de los Emiratos Árabes Unidos, la energía es contagiosa.

Hugo Muñoz y su aventura gastronómica en Ecuador Leer más

Su equipo incluye a un intérprete, encargado de asegurar que la terminología sea precisa y clara, y a una joven asiática, como él, responsable de gestionar sus numerosas redes sociales. Durante la conversación, el doctor me recuerda en algunas ocasiones su edad cronológica (63 años) y la compara con su edad biológica (46 años). Su secreto es parte de este método que viene a promover.

Una terapia personalizada

Actualmente, la medicina regenerativa aún no forma parte de los programas educativos en muchas escuelas de medicina. Pero, ¿qué es exactamente? El Dr. Chan lo explica de manera muy sencilla: “El término ‘bio’ se refiere a lo biológico, y esta rama de la medicina busca tratar las causas profundas de las enfermedades, no solo los síntomas”. De esta manera, el enfoque, que ha sido desarrollado por algunos países desde hace varios años, se centra en identificar y abordar la raíz del problema para lograr una verdadera curación.

A diferencia de los medicamentos tradicionales, la medicina regenerativa se basa en células madre, que no se consideran fármacos convencionales, ya que son realmente organismos vivos que permanecen activos en el laboratorio hasta tres días. Mientras que los fármacos tradicionales se producen de manera estandarizada y homogénea, este tratamiento se personaliza de acuerdo con las necesidades específicas de cada paciente. Por ejemplo, cada diabético presenta un espectro único de síntomas y condiciones, por lo que la dosis no debería ser estándar, sino adaptada a la individualidad de cada person

Antes de iniciar el procedimiento, se realiza un examen anatómico y patológico completo del paciente, sin importar si presenta una sola enfermedad o varias; la evaluación incluye todos los órganos y tejidos del cuerpo. “Nos enfocamos en tratar enfermedades consideradas intratables, como las autoinmunes, incluyendo la artritis, la esclerosis múltiple y el autismo. Todas estas condiciones son tratables, ya que están relacionadas con el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, el autismo se puede abordar como un problema de atención”, indica.

Luego de la evaluación se puede proceder a inyectar vía intramuscular las células madres que el paciente necesita, de manera exclusiva y personalizada. Esta manera es posible regenerar el órgano dañado e incluso rejuvenecerlo biológicamente. Ha tratado a pacientes tan jóvenes como niños de seis meses, abordando la problemática desde una perspectiva integral, en lugar de ver al paciente como un conjunto de síntomas aislados. El Dr. Chan asegura que no hay efectos secundarios asociados a esta terapia.

La ruta escondida, un recorrido por el Quito profundo Leer más

Su lucha personal

Mike Chan experimentó de primera mano los conflictos sociales asociados a una condición de salud, ya que en su infancia fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, un trastorno del neurodesarrollo que pertenece al espectro autista (TEA). Es por eso que esta problemática le resulta profundamente personal, ya que vivió en carne propia las dificultades del autismo. Su niñez fue especialmente dura -no habló hasta los 7 años- siendo expulsado de la escuela en varias ocasiones debido a su dificultad para socializar con otros niños.

Su padre, un hombre que trabajaba en el Ministerio de Educación en Malasia, se interesó por comprender lo que significaba el autismo en la década de los 60, cuando poco se sabía al respecto. A pesar de los obstáculos, Chan logró salir adelante. Sin embargo, al casarse, su segundo hijo, que hoy tiene 25 años, también fue diagnosticado con una forma más severa de autismo. Con esfuerzo y apoyo, hoy su hijo ha logrado terminar la carrera de psicología.

Actualmente, algunas corrientes médicas se refieren al intestino como un ‘segundo cerebro’, sugiriendo que diversas dolencias se originan allí. Sin embargo, el doctor señala: "Es cierto que debemos abordar el problema desde el intestino y la acumulación de metales pesados en el organismo, que podrían ser causantes de ciertas enfermedades. No obstante, el verdadero reto radica en los aspectos sociales, relacionados con el cerebro y las emociones".

Para este médico e investigador innato, la problemática del autismo se ha incrementado de manera sustancial en los últimos 20 años. Menciona que Catar y Emiratos Árabes Unidos son los países con mayores tasas de esta enfermedad, lo cual puede estar relacionado con la práctica de matrimonios entre familiares. En este último país, incluso se han establecido escuelas privadas específicamente para niños con autismo.

Avances y desafíos

Las células madre se encuentran en todos los organismos vivos, desde los seres humanos, que son los animales más inteligentes de la creación, hasta las plantas. Adquirió su técnica en los años ochenta, aprendiendo de los soviéticos, pioneros en esta metodología. "Ellos utilizaban fetos humanos, no lo puedo negar. Soy budista y mi esposa es católica, pero no puedo ocultar la realidad", comenta. Sin embargo, en Alemania y Suiza, donde él dirige su laboratorio, se utilizan fetos de ovejas y vacas. "Si extraemos las células madre de las plantas, encontramos que no son exactamente iguales, pero en cualquier otro animal, las células madre son idénticas".

Cómo proteger tu tarjeta de crédito: evita fraudes y asegura tu información Leer más

Todos los tejidos y órganos del cuerpo humano poseen células madre, desempeñando un papel crucial en su regeneración. Sin embargo, su cantidad disminuye con la edad: “a los 18 años, se cuenta con aproximadamente el 45 % de las células madre originales; a los 30 años, esa cifra se reduce al 25 %; y a los 60 años, solo queda alrededor del 5 %”, comenta.

La terapia, aunque prometedora, no es accesible para todos debido a su alto costo, que puede superar los 25 mil dólares. Sin embargo, él espera que en el futuro estos precios se reduzcan -con el apoyo de servicios de salud pública estatales- y sean más económicas para un mayor número de personas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!