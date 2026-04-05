Micropigmentación de labios: qué es, beneficios y cuánto dura

La micropigmentación de labios se posiciona como una tendencia al corregir el tono oscuro o desigual de la zona.

Esta técnica no consiste en aplicar un color estándar, sino en trabajar sobre la tonalidad natural de cada labio para lograr un resultado armónico y uniforme.

¿Se imagina despertar, mirarse al espejo y ver unos labios con el tono que siempre ha deseado, sin necesidad de aplicar maquillaje? Hoy, esto es posible gracias a la micropigmentación de labios, un procedimiento que, más allá de aportar color, permite mejorar la simetría, definir el contorno y unificar el tono, logrando un aspecto más fresco y natural en el rostro.

Tiffany Castillo, micropigmentadora especializada en México y Brasil, revela los detalles clave de esta técnica que ha ganado protagonismo en el mundo de la belleza.

Cómo se realiza

Antes de iniciar, el especialista diseña el contorno según la forma natural de los labios y el resultado deseado, y aplica anestesia tópica para minimizar las molestias (esto puede variar según el umbral de dolor de cada persona).

Después, el pigmento se implanta de manera progresiva, trabajando primero el borde y posteriormente el interior del labio, con el objetivo de lograr un acabado uniforme. Para lograrlo, se utiliza un dermógrafo (un dispositivo eléctrico de alta precisión) con agujas muy finas que permiten depositar pigmentos específicos en las capas superficiales de la piel. “En una sola sesión se logra el resultado deseado y tiene una duración de hasta dos años”, dice Castillo.

Gris en tendencia: el tono básico que no puede faltar en su armario Leer más

Color a su medida

Esta técnica no consiste en aplicar un color estándar, sino en trabajar sobre la tonalidad natural de cada labio para lograr un resultado armónico y uniforme. “Existen labios con subtonos oscuros, morados, marrones o fríos, y el objetivo es neutralizarlos y equilibrarlos antes de definir el color final”, explica la experta. Por ejemplo, en labios con tendencia morada se emplean tonos corales (naranjas profundos), mientras que en labios marrones se utilizan rosas con fondo cálido que ayudan a unificar el color. De esta manera, cada persona tiene un resultado armónico que favorece sus facciones y con un resultado natural.

Cuidados

Luego del procedimiento, la inflamación puede variar en cada persona, pero no dura más de 24 horas. Durante los primeros días, se recomienda utilizar sorbete para beber líquidos (evitar bebidas calientes), mantener la zona hidratada cada tres horas con un bálsamo y procurar no tener contacto directo con los alimentos (es preferible mejor comer con tenedor).

Debe saber

Apta para todo tipo de personas, pero no se recomienda en casos de herpes activo u otras infecciones en la zona labial.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ