Cae grupo de Los Choneros tras robo de vehículo en la vía Alóag–Santo Domingo

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Seis miembros de Los Choneros fueron detenidos tras robo vehicular en la vía Alóag–Santo Domingo.





Policía capturó a seis sospechosos en Santo Domingo y recuperó vehículos y celulares clave.





Operativo policial en Santo Domingo apunta a frenar robos en corredor vial estratégico.



Seis hombres señalados como integrantes del grupo criminal Los Choneros fueron detenidos en Santo Domingo durante un operativo policial ejecutado en las últimas horas.

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La intervención se enmarca en acciones contra el delito organizado en esta provincia, considerada un punto estratégico para el tránsito y la actividad criminal.

Los aprehendidos estarían vinculados al robo de un vehículo ocurrido en la carretera Alóag–Santo Domingo, un eje vial de alto flujo que ha registrado reiterados asaltos.

Investigación policial permitió ubicar a los implicados

La captura fue posible tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos luego del hecho delictivo. Con la información recopilada, la Policía ejecutó un despliegue para intervenir a los presuntos responsables.

Según los datos disponibles, los detenidos no serían actores ocasionales, sino personas con antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad y el uso de armas.

Operativo policial en Santo Domingo apunta a frenar robos en corredor vial estratégico.Cortesía

¿Quiénes son los detenidos?

Los seis ciudadanos arrestados cuentan con antecedentes penales por robo, receptación de bienes robados y tenencia o portación de armas. Estos registros refuerzan la hipótesis de una participación recurrente en actividades ilícitas.

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Las autoridades analizan si los implicados estarían relacionados con otros hechos delictivos registrados en la provincia o en zonas aledañas.

Durante la intervención policial se recuperaron varios indicios clave para la investigación. Entre ellos consta un vehículo recuperado, que había sido reportado como robado, y un vehículo incautado, presuntamente usado en el delito.

Además, se decomisaron seis teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias para extraer información relevante que permita ampliar la investigación.

Tras la operación, los seis sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en las próximas horas. La evidencia recopilada será parte del proceso para sustentar los cargos correspondientes.