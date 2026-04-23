Así operaba la banda de secuestro extorsivo desarticulada en Guayaquil

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Operativo policial desarticuló hoy banda de secuestro extorsivo en Guayaquil, Durán y Samborondón





Tres meses de investigación permitieron detener a 12 implicados en secuestros registrados entre febrero y abril





Banda usaba taxis para captar víctimas y exigir pagos mediante transferencias bancarias



Una organización delictiva vinculada al secuestro extorsivo fue desarticulada tras un operativo ejecutado este jueves 23 de abril de 2026 en sectores de Guayaquil, Durán y Samborondón, luego de tres meses de labores de inteligencia y seguimiento.

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La intervención incluyó 12 allanamientos simultáneos en zonas consideradas estratégicas para el funcionamiento de la estructura criminal. Como resultado, 12 ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos, entre ellos dos catalogados como de Interés Penal Relevante, según registros judiciales.

Los operativos se ejecutaron de manera coordinada en distintos puntos del sur y norte de Guayaquil, así como en sectores de Durán y Samborondón, donde la banda habría mantenido su radio de acción.

Tres meses de investigación permitieron detener a 12 implicados en secuestros registrados entre febrero y abrilCortesía

Así operaba la organización criminal

Las investigaciones permitieron determinar que el grupo delictivo perfilaba previamente a sus víctimas en distintos sectores urbanos. Para cometer los secuestros, utilizaban vehículos particulares y taxis, tanto convencionales como de servicio exprés.

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Una vez que las víctimas abordaban las unidades, eran retenidas contra su voluntad y sometidas a agresiones físicas y psicológicas, con el fin de facilitar las extorsiones.

Bajo amenazas, los secuestradores obligaban a las víctimas a entregar claves bancarias, lo que les permitía realizar transferencias electrónicas y retirar dinero en cajeros automáticos. De forma paralela, contactaban a familiares para exigir pagos económicos a cambio de liberar a los retenidos.

Tras concretar las extorsiones, las víctimas eran abandonadas en sectores alejados o poco transitados. Además, los objetos sustraídos durante los secuestros eran comercializados de forma ilícita.

Vínculos con al menos cinco secuestros extorsivos

Según el avance de la investigación, esta estructura criminal estaría relacionada con al menos cinco casos de secuestro extorsivo registrados entre el 27 de febrero y el 21 de abril de 2026. Los hechos muestran un patrón de operación reiterativo y sostenido en el tiempo.

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Entre los detenidos figuran personas con antecedentes por delitos como secuestro, secuestro extorsivo, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, falsificación de documentos y ocultamiento de objetos robados.

Danis, registra antecedentes por lesiones en riñas o agresión colectiva, ocultamiento de cosas robadas y secuestro.

Jhon, registra antecedentes por secuestro extorsivo.

Dilther, registra antecedentes por secuestro extorsivo.

Gustavo, registra antecedentes por secuestro extorsivo.

Héctor, registra (01) antecedente por el delito de secuestro.

Gonzalo

Eddy Emilio

Allan Josué

Josthyn Diego

Oliver Freddy

Detenidos de interés penal relevante

Jimmy, registra antecedentes por investigación, tenencia ilegal de arma de fuego, falsificación y uso de documentos falsos. Javier, registra antecedentes por asociación ilícita.

El proceso permanece en fase investigativa mientras los detenidos fueron puestos a órdenes de las instancias judiciales correspondientes.