Maquillaje según su tipo de rostro: guía para resaltar sus facciones

Aprenda a reconocer su estructura facial y a elegir los productos y técnicas que realzan lo mejor de sí misma.

Si consume redes sociales, es probable que haya visto al menos un tutorial de maquillaje paso a paso que promete recrear los looks más virales del momento en el mundo de la belleza. Sin embargo, aunque todas queremos lucir ese mismo estilo que llevó Jennifer Lopez en su más reciente aparición en la alfombra roja, lo cierto es que el resultado no siempre será el mismo. Y la razón es simple: no todos los rostros son iguales.

Así lo explica la maquilladora Paola Carvajal, quien resalta que entender la forma de su cara puede marcar la diferencia entre un maquillaje que simplemente se ve bien y uno que realmente potencia sus facciones. “Más allá de modas pasajeras, se trata de identificar qué le favorece y qué no”.

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Tips de la experta



Antes de aplicar cualquier producto, observe su rostro limpio y con el cabello recogido.

Identificar su forma real le permitirá maquillarse con mayor precisión:

Ovalado: Tiene proporciones equilibradas de forma natural. Apueste por un maquillaje sutil con luces en pómulos, frente y mentón, y un contorno suave solo para definir. Procure no excederse con los productos para mantener su armonía.

Redondo: Presenta ancho y largo similares, con pómulos amplios y redondeados. Busque estilizar con iluminación en el centro del rostro y contornos en diagonal en pómulos, sienes y mandíbula. El rubor circular en las mejillas puede acentuar la redondez.

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Cuadrado: Tiene mandíbula angular y definida, con frente, pómulos y mandíbula de anchos similares. Suavice los ángulos con iluminación en el centro y pómulos, y contorno en sienes y mandíbula. Prefiera trazos difuminados en lugar de líneas muy rectas o marcadas.

Alargado: Su largo es notablemente mayor que su ancho, con frente amplia y mentón prominente. Aplique contorno en la línea del cabello y mentón para equilibrar. Es mejor no iluminar en exceso el centro ni elevar demasiado la mirada o las cejas.

Triangular: Tiene una mandíbula ancha y una frente más estrecha. Equilibre iluminando la frente, las sienes y la zona de los ojos, y aplique contorno en los ángulos de la mandíbula y laterales de la barbilla. Evite sombras muy oscuras en la parte superior.

Corazón (triángulo invertido): Presenta una frente amplia, pómulos prominentes y una barbilla pequeña y puntiaguda. Armonice con iluminación en mentón, centro de la frente y pómulos. No marque en exceso la mandíbula para no hacerla ver más pequeña.

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