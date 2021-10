¿Alguna vez escuchó a alguien culpar a mercurio retrógrado por el fallo en el internet, problemas con las redes sociales, o simplemente porque no puede comunicarse? Popularmente se habla de este fenómeno, que ocurre 3 veces al año y dura 22 días (número maestro), como un momento de calamidad o una especie de maldición.

¿Qué significa realmente? ¿Es tan terrible como dicen? ¿Qué influencia tiene en su vida y cómo usarlo a su favor? Se lo explico de manera sencilla.

Cada planeta en astrología manifiesta una energía particular. Es una herramienta que se va a expresar de diferente forma según su propia configuración y signo. Mercurio representa: la comunicación, el aprendizaje, el intelecto, el lenguaje, los viajes, el comercio, la información, la tecnología y los equipos electrónicos.

Con mercurio retrógrado se generan problemas de concentración y de comunicación que hacen a las personas más propensas a distracciones, discusiones, confusiones, accidentes o robos. Por ejemplo, en términos legales podría no leer bien la letra pequeña de un contrato y dejar al azar algo que posteriormente le puede traer problemas. O quizá enviar un email o WhatsApp a un destinatario equivocado.

El abrazo y su poder sanador Leer más

No todo es negativo

Sin embargo, la función de Mercurio retrógrado no es de ocasionar el caos, es un fenómeno que motiva al cambio y a la transformación e invita a la introspección, a estar atento en lo que hace día a día para comunicarse de una manera más clara y correcta.

También hace más visible lo que no se quiere ver, a dejar ir lo que ya no le sirve; es decir, un período para redireccionar su rumbo y sacarle el mayor partido posible y no echarle la culpa a Mercurio de todo lo malo que sucede. Si se le pierden o confunden unos documentos es por su descuido y no porque un planeta le hace daño.

Qué hacer

Aproveche este período para revisar, reorganizar, arreglar y resolver asuntos pendientes, reflexionar sobre su conducta, pensamientos y actitudes.

Plantéese ¿cómo se está comunicando? Reconsidere y corrija lo que esté haciendo mal. Es un buen momento para enmendar y hacer conciencia de sus actitudes, de hacer las cosas con calma, bien y sin apuros. Es un período para estar atentos.

En esta etapa evite...

Firmar contratos, pagarés, compromisos, matrimonios, divorcios. Y si no puede evitarlo, con asesoría, lea muy bien los documentos que firma.

Comprar equipos electrónicos como celulares o televisores, tampoco contratar servicio de internet.

Viajar en este período, y si lo hace, tener todo chequeado y mucho cuidado con las maletas.

Iniciar estudios o emprender un nuevo negocio

Hablar de alguien porque puede haber malas interpretaciones de lo que se dice. Recuerde que este es un período en el que los secretos salen a la luz.

* Terapeuta y Reiki máster. Instagram: @alejandragomezmayol