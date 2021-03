Mente positiva: 'No dejes el cariño para mañana'

No dejemos las muestras de afecto para otro día.

La expresión popular asegura que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La frase es oportuna cuando se trata del trabajo o de actividades recreativas. Aprovechar el momento se ha convertido en una forma de vida y -desafortunadamente- también en un mecanismo de campaña publicitaria para fomentar el consumo constante. Retirando los fines comerciales, hablar de no dejar pendientes para otro día es sumamente adecuado cuando se trata de momentos y actitudes con nuestros seres queridos.

Para una existencia feliz y armónica es de vital importancia no dejar para luego las manifestaciones de cariño en todas sus formas. Decir a nuestros padres, hermanos, hijos, parejas y amigos cuánto los amamos es una buena forma de elevar su ánimo y de demostrar interés. No sabemos si esa persona, en ese preciso momento, deseaba sentirse querida e importante para alguien. Un ‘te quiero’ no le cae mal a nadie.

Además, y eso es igual de importante, expresar amor hace bien al receptor y aún más al emisor.

La pandemia que enfrenta el mundo es una muestra de lo importante que es demostrar afecto a los demás. Vivimos en medio de una emergencia que puede arrebatarnos a nuestros seres queridos sin previo aviso y es mejor si ellos saben en todo momento lo que significan para nosotros.

Las demostraciones son igual o más significativas. No basta con decir lo que sentimos, aunque para algunas personas sea difícil también hay que mostrar con acciones ese sentimiento. Cosas tan simples como un abrazo o una caricia pueden decir más que mil palabras para alguien que -sin decirlo- puede necesitar afecto.

Incluso aplica para nosotros mismos. Quizás suene ridículo para varias personas pero hay momentos en los que debemos recordarnos lo importantes que somos. Debemos querernos y tratarnos con cariño. Debemos saber que somos lo más valioso que tenemos.

No se trata de caer en el egocentrismo vacío y egoísta. Todo lo contrario, saber querernos y tratarnos bien es la única forma de querer al entorno.

No pierdan tiempo. Tomen su teléfono y hablen con todos sus seres queridos para expresarles sus sentimientos. Alegremos el día de los demás y, de paso, el nuestro también.