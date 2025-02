La mediación como herramienta clave para resolver conflictos familiares

Los centros de mediación ayudan a las familias a no llegar a tribunales.

En el complejo tejido de las relaciones familiares, los conflictos son inevitables. Sin embargo, la forma en que se gestionan puede marcar la diferencia entre una resolución armoniosa o un proceso largo y desgastante. La mediación se ha consolidado como una alternativa efectiva para resolver disputas familiares de manera pacífica y sin necesidad de recurrir a instancias judiciales.

Josué Constante, abogado y mediador, representante de Consalva Law, destaca la importancia de la comunicación como clave para evitar fricciones innecesarias en las relaciones. "Muchos conflictos surgen por una falta de diálogo o por malentendidos que se acumulan con el tiempo. La mediación permite que las partes expresen sus preocupaciones en un entorno seguro y con la orientación de un profesional imparcial", explica.

Mediación en separaciones y disputas familiares

Los centros de mediación reciben con frecuencia a parejas en proceso de divorcio que buscan definir la distribución de bienes, así como a padres que necesitan establecer acuerdos sobre tenencia, visitas y alimentos de hijos menores de edad. La mediación juega un papel fundamental en las rupturas amorosas, facilitando separaciones más saludables, minimizando conflictos y reduciendo el impacto emocional en todas las partes involucradas, especialmente en los niños.

A pesar de sus beneficios, no es habitual que las parejas recurran a la mediación por conflictos menores. "Cuando se busca la intervención de un mediador especializado, generalmente es con el objetivo de definir aspectos concretos tras una separación, no para intentar restaurar o fortalecer la relación", aclara Constante. Esto evidencia que la mediación no es un proceso de terapia de pareja, sino una herramienta para encontrar soluciones concretas y equitativas.

Centros de mediación avalados y su importancia

En el Ecuador, el Consejo de la Judicatura ha autorizado 204 centros de mediación. Para que un acta de mediación tenga validez legal, es fundamental que el proceso se lleve a cabo en un centro debidamente avalado por esta entidad.

La legalidad y profesionalismo de estos centros garantizan que la institución ha pasado por un proceso de validación y cumple con la normativa vigente. "Es crucial acudir a centros acreditados porque esto asegura la imparcialidad del mediador y que el acuerdo al que se llegue sea reconocido legalmente", señala Constante. La neutralidad es uno de los principios fundamentales de la mediación, y optar por un centro reconocido asegura la intervención de profesionales capacitados que velan por un proceso justo y equilibrado.

Beneficios de la mediación frente a un proceso judicial

Optar por la mediación en lugar de un juicio ofrece múltiples ventajas:

Menos tiempo y costos: Un proceso judicial puede prolongarse durante años y generar altos gastos en honorarios legales. La mediación, en cambio, es más rápida y económica. Mayor control sobre el acuerdo: En la mediación, las partes tienen la oportunidad de llegar a acuerdos personalizados que se ajusten mejor a sus necesidades, en lugar de que un juez imponga una solución. Reducción del impacto emocional: La mediación evita la confrontación directa en un juicio, reduciendo el estrés y la tensión emocional entre las partes.

"Cuando las personas acuden a mediación, están dando un paso importante hacia una resolución pacífica. No solo están buscando soluciones legales, sino también preservar la armonía en su entorno familiar", concluye Josué Constante.

La mediación sigue consolidándose como una herramienta clave en la resolución de conflictos familiares, promoviendo acuerdos equilibrados y sostenibles que favorecen a todas las partes involucradas.

