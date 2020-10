Para realizar esta producción, nos encontramos en Quito, lejos de su zona de confort. Se acerca tímidamente, pero acompañada de una mirada penetrante que se descifra poco a poco. Alta, morena y de facciones delicadamente exóticas, la diseñadora desborda energía positiva con un trato sereno y reposado.

Entusiasta y emprendedora, María José forma parte de la pujante y dinámica Manta, ciudad que la vio nacer hace 33 años. Desde muy joven trabajó en la Cámara de Comercio del puerto manteño, y, en la actualidad es miembro activo del directorio de la Cámara ecuatoriano-americano, donde impulsa proyectos enfocados en el desarrollo de la ciudad y la provincia manabita: “El potencial de Manta es increíble, amo mi ciudad. Ser parte de la Amcham me enorgullece y me da la oportunidad de aportar en su desarrollo a través de distintos proyectos, como por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto internacional, nuevas aperturas aéreas de conectividad y relaciones comerciales de mi provincia con los EE.UU. Soy la más joven en el directorio y aprendo mucho de todos los miembros”.

De hecho, la empresaria recalca la gestión de la Amcham, que ha logrado firmas de convenios de hermandad y cooperación con las Cámaras de Comercio Ecuatoriano Americanas del país y Nueva Jersey, Nueva York, Miami y Georgia, con las que se ha realizado la promoción de varias empresas socias en los Estados Unidos. “Bajo el convenio con Miami se pudo traer varias misiones médicas para toda la provincia manabita”.

Durante la pandemia, crearon el “Banco de Alimentos de Manabí, con kits alimenticios, beneficiando a más de 2 mil personas”, comenta.

Diseños con identidad propia

Paralelo a su espacio en la Amcham, María José se destaca como diseñadora de joyas, pasión que descubrió a los 17 años, cautivando un mercado que apreció sus creaciones desde el inicio. Invirtió en materiales, talleres y cursos para profesionalizarse y desde entonces ha lanzado 7 colecciones que contemplan todo un universo conceptual estético.

Artista innovadora, es pionera en el diseño de joyas de corte artesanal, posicionando un nombre propio con un buen plantado orgullo manaba. A lo largo de los años, ha expuesto su marca en diferentes escenarios y localidades dentro y fuera del país, en ferias, exposiciones, eventos de moda y emprendimiento: “Mi marca, María José Zambrano, representa identidad”, dice.

Sus originales creaciones conjugan la pasión y la versatilidad que la caracterizan, con piezas elaboradas en base a semillas, tagua, coco, conchas, piedras naturales y granos de café tostado, bajo un prolijo proceso de fabricación, además de sombreros y bolsos en paja toquilla. En sus diseños también utiliza piedras preciosas y semipreciosas del Medio Oriente y Sudamérica.

Es pionera en el diseño de joyas de corte artesanal Karina Defas

Con la experiencia de casi una década, participó en lNY NOW en la feria de artesanías más importantes de Estados Unidos, en un programa denominado Market Readiness Program Aid to Artisans; además, estuvo en Milano, en la II Artigiano Feria, y en el Encuentro Empresarial Andino en Lima, Perú. A la par, ha sido invitada en varias macrorruedas de negocios y de emprendimiento en el país: “Todo lo que he vivido estos años ha sido de grandes experiencias, aprendizajes, inspiración y vibra, creando colecciones exclusivas con diferentes conceptos de moda”.

Producción con corazón

Guiada por una conciencia solidaria, la empresaria y diseñadora creó una red de familias -sobre todo mujeres-, involucrándolas en sus procesos de producción, con el objetivo de que sean autosustentables económicamente: “Es mi proyecto de vida que, a donde vaya, lo llevo conmigo. Fabrico un producto artístico, que promueve la autosostenibilidad, fortaleciendo primordialmente a unidades familiares donde la mujer es la base productora. Estoy consciente que la autosostenibilidad promueve la disciplina y eficiencia necesarias para el crecimiento del ser humano y el sustento digno de su existencia”.

Una de estas mujeres es Gladys Quiroz, de 47 años y madre de 3 hijas, quien forma parte de esta red, a cargo de la producción de los collares en granos de café tostado. La artesana ayuda en la economía de su hogar, sin descuidarlo.

El gran sueño de la diseñadora es seguir involucrando a más artesanos en su proyecto, y seguir creciendo en diferentes mercados.

“Vengo de una familia muy unida y llena de valores, y la amo infinitamente, por lo que aún no puedo desprenderme de mi casa. Soy feliz de ser parte de este universo, agradecida por todo lo bueno que Dios y la vida me han dado”, finaliza.

Sus hermosa y delicadas piezas son elaboradas en base a semillas, tagua, coco, conchas... Karina Defas

Cara a cara

¿Cuáles son sus logros más representativos?

Involucrar a artesanos y a mi familia en mi proyecto. También, representar a mi provincia y país en ferias y eventos internacionales. Y el poder mantenerme en el mercado, a pesar de la actual situación que estamos viviendo.

¿Qué metas le guían en el camino?

Seguir expandiendo mi marca y franquiciarla. Además, emplear a más familias manabitas.

¿Atravesó momentos duros?

Puede sonar no creíble, pero no he tenido momentos duros, o tal vez han existido y simplemente las cosas han fluido.

¿Soltera?

Sí, soy soltera, y estoy muy feliz disfrutando del ahora.

Sangre manaba, ¿cuáles son sus fortalezas?

Trabajadora, perseverante y optimista.

¿Qué está diseñando ahora mismo?

Mi octava colección para el mes de diciembre. Viene con mucha fuerza y personalidad. Muy mística, como yo.

¿Vanidosa?

Me gusta sentirme y lucir bien.

¿Cómo maneja la moda en su vida?

Con carisma y personalidad, es lo que transmito.

¿Cómo se mantiene tan guapa?

Solo puedo decir que como te sientes por dentro es lo que reflejas por fuera.

Personal

Edad : 33 años

Estudios: Ingeniera en Marketing, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta.

Empresaria y diseñadora de Joyas