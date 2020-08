María Eugenia Donoso, extra hermosa

No es el común denominador de una modelo XXS. Pero luchó por serlo en sus primeros años de profesión, cayendo en la temida y poco hablada anorexia nerviosa. La sufrió por varios años con el anhelo de encajar en el prototipo estético que demanda la profesión. Hasta que la enfermedad acabó con la vida de una amiga cercana. El golpe fue suficiente para detenerse, enfrentándose a la realidad y sosteniéndose en la vida.

“Mi lucha con el peso y cuerpo comenzó cuando, muy pequeña, me dijeron que no podría ser parte del grupo vocal del colegio porque era gorda. Empezó el complejo y busqué en el modelaje una suerte de validación. Sufrí anorexia nerviosa por siete años, consumí pastillas para adelgazar y acelerar mi metabolismo. Entrenaba muchas horas y mi cuerpo sufrió las consecuencias de este estilo de vida. Mi gran amiga anoréxica falleció en el 2007 por complicaciones de su enfermedad. Fue devastador, sin embargo eso me abrió los ojos y me aferré a la vida”.

María Eugenia (36) buscó ayuda profesional, luego de que su cuerpo había desarrollado hipotiroidismo, con un daño severo en la glándula pituitaria, en los conductos enzimáticos del hígado. En el 2009, en su proceso de recuperación subió de peso y decidió someterse a una liposucción. Le pusieron una malla lingual que le provocó una grave infección en su lengua y riñones. “Tenía 26 años y me di cuenta de que no podía vivir luchando en contra de mi cuerpo toda la vida. Decidí quererme, sin importar el peso, aprendí a cuidarme de forma saludable”.

Desde entonces, su batalla por mejorar no ha cesado, con un testimonio desgarrador que es el fiel reflejo de una mujer que ha sido la voz visible de una realidad que afecta a miles de jóvenes alrededor del mundo.

María Eugenia Donoso, modelo y empresaria Cortesía Byron Vera

Marca y crecimiento

Como líder de opinión, es gestora de un movimiento que ha provocado cambios de mentalidad y comportamientos en relación a la apariencia física. Con un discurso contundente, lidera una red de miles de mujeres que se sienten identificadas y validadas por ser cómo son. Sin autoestima, dice, no se puede tener nada. “Me honra tener plataformas para poder incitar un cambio de mentalidad, no desde el complejo ni desde el resentimiento, sino desde una perspectiva propositiva”.

Con ese ímpetu, es creadora de un proyecto integral e inclusivo que abarca el desarrollo personal, modelaje, prendas de vestir, charlas motivacionales, entre otras cosas. Desde su agencia de modelos (la primera y única de su tipo en América Latina) visibiliza a un sector poblacional que tiene la oportunidad de cumplir sus sueños. A la vez, tiene una línea de ropa plus que comercializa a través de su marca, en una importante cadena a nivel nacional y ahora también en Colombia.

“Estoy volcada a apoyar a estas mujeres que sienten, o sentían, que no pertenecen al mundo de la moda, e incluso a la sociedad, solamente por ser talla grande. Lanzamos un perfume, también la primera línea de moda de tallas grandes del país, incluyendo una colección de trajes de baño, lencería, jeans y básicos. Y acabamos de abrir una tienda en Bogotá. No tenemos competencia y crecemos cada día”.

Luce un cómodo vestido rojo a tono con su piel Cortesía/ Byron Vera

Camino labrado

A la modelo y empresaria ya no le afectan los comentarios negativos sobre su peso. No obstante, le entristece saber que a la mayoría de mujeres las condicione lo que opinen otros sobre su apariencia. “Yo considero que al mostrar diversidad se logra una sociedad más representativa y, por lo tanto, más amable. La agresividad es e resultado de la inconformidad, y si todos tenemos un espacio en la sociedad, el mundo será más empático y respetuoso”.

Mientras tanto el proyecto sigue creciendo, tiene 120 modelos agenciadas en Ecuador y siete en Colombia (Medellín y Bogotá). Hay bloggers de talla plus, maquilladoras, youtubers e incluso una de sus modelos fue la primera candidata XXL en Ambato. “Con esto el objetivo de crear la agencia para empoderar a estas mujeres se ha cumplido”.

El proyecto la mantiene enfocada con metas y objetivos claros. “Para mí no es una excusa publicitaria para vender productos. Es un movimiento muy poderoso, con la bandera del amor propio que nos ha permitido llegar lejos”.

Cara a cara

¿Cuáles son tus metas personales?

Ser integralmente feliz como lo soy hoy. Tuve la oportunidad de descubrir el mágico mundo del buceo, amo viajar y un trabajo que realmente me fascina. Estoy contenta con mi vida.

¿Quién te acompaña en esta aventura?

Mi corazón está disponible. Me encantaría conocer a un hombre que sea mi complemento. Sin embargo, nunca ha estado en mis planes casarme o ser madre.

¿Cuál es tu lado más glamoroso?

Crear y armar outfits es algo divertido y entretenido en mi vida. Me gusta mucho demostrar que no se necesita ser delgada para vestirse y verse bien.

¿Cómo defines tu estilo?

Como una fusión de lo clásico y lo romántico. Me fascinan las blusas florales, los vuelos, las faldas y vestidos. Me encantan los aretes grandes y botas que transformen un look clásico en algo más ‘edgy fashionista’.

Me encanta romper aquellos paradigmas de que las mujeres talla grande no podemos usar flores, colores vivos, estampados grandes o cuadros.

¿Cuáles son tus rutinas de belleza?

Desde los 30 años me aplico una vez al año bótox. Y cuido mi piel con limpiezas, cremas, también con sueros, principalmente de ácido hialurónico.

¿Cómo asumes la moda siendo talla plus?

No soy fanática de los Fashion Week o de los blogs solo de moda. Prefiero la moda con propósito, por eso sigo de cerca a bloggers y fashionistas extranjeras de talla grande que relacionan su contenido con herramientas de amor propio, y eso es enriquecedor.

María Eugenia engalana este outfit con unos llamativos aretes largos. Cortesía/ Byron Vera

Personal

Modelo y empresaria de línea de ropa Plus Trends.

Estudios en Administración de Empresas y Marketing.

Es buzo profesional y hace dos horas de ejercicio diario.