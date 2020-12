Si siempre está al tanto de lo más ‘in’ en el mundo de la belleza y la moda, de seguro le gustará lucir lo mejor posible en todas sus reuniones para celebrar Navidad y Año Nuevo. Pese a que durante varios meses disminuyó el número de reuniones sociales, este 2020 se caracterizó por la revolución del rubro de los maquilladores y los estilistas, que aprovecharon las redes sociales para exponer lo más actual en estas áreas.

Además, series como ‘Emily in Paris’ o ‘Euphoria’, y premiaciones artísticas como los MTV Europe Music Awards y Kids Choice Awards México también fueron plataformas para dar a conocer las tendencias en la belleza.

Por eso, si todavía no ha decidido cómo arreglarse para las fiestas, SEMANA le presenta varias opciones de maquillajes y peinados fáciles de recrear en casa.

Look 1

Sombras estilo 'cut crease' y ondas sueltas. JUAN FAUSTOS

Maquillaje:

El primer paso para un maquillaje social es aplicar una crema hidratante y un primer matificante que cierra los poros y elimina el exceso de grasa. Luego se coloca la base, corrector para cubrir las ojeras y polvo translúcido para sellar todos los productos líquidos. Puede utilizar un contorno y blush en polvo para destacar sus facciones. El iluminador va arriba de los pómulos, en la punta de la nariz, en el contorno de los labios y un poco en la barbilla.

La maquilladora Juliana Alvarado explica que en los párpados se puede aplicar la técnica de sombras ‘cut crease cerrado’ (centra la atención en la cuenca del párpado para darle mucha intensidad a la mirada), en tonos tierra y vino. Además, aplique una línea con brillo plateado en la cuenca del ojo para dar más luz a la zona.

Para finalizar, colóquese pestañas postizas pequeñas para que no sean el punto focal en la zona. Para hacer la técnica de cejas orgánicas, deben estar peinadas hacia arriba y rellenar los espacios que no tienen muchos vellos con gel de cejas. Finalice el look con un labial rojo mate.

Foto detalle de la mirada. JUAN FAUSTOS

Peinado:

La estilista Brenda Córdova dice que este look se inspiró en un “estilo retro, romántico y casual”. Las ondas sueltas son el peinado que nunca pasa de moda, y pueden ser usadas por mujeres de todas las edades y con cualquier tipo de maquillaje. No olvide que antes de utilizar la tenaza para hacer las ondas debe aplicar en el pelo un spray protector térmico, para evitar que se debilite o quiebren las hebras. Belinda, Selena Gomez y Sofía Vergara han sido algunas de las celebridades que más las han lucido en sus redes sociales. Añada maxivinchas o diademas con brillo para que luzca más llamativo su peinado.

Look 2

Smokey eyes y coleta alta. JUAN FAUSTOS

Maquillaje:

Es prácticamente igual al del primer look. La diferencia radica en que puede lucir un smokey eyes (ojos ahumados). Para hacerlo, es necesario aplicarse una base neutra (café, por ejemplo) y una sombra más fuerte (puede ser un tono cobre) en la cuenca del ojo, sin que se evidencie la transición de tonos. Para que sea un estilo más fiestero, aplique brillo en todo el párpado móvil y en el lagrimal para añadir luminosidad al área. No utilice un delineado intenso, opte por uno difuminado con sombra negra. Utilice un labial con brillo y aplique iluminador en polvo en el centro para que se cree la ilusión óptica de que son más grandes.

Smokey eyes con brillo. JUAN FAUSTOS.

Peinado:

Está inspirado en los peinados ‘half-up’, más conocidos como medios chongos o recogidos altos con ondas. Esta opción es una de las favoritas de esta temporada, ya que ayuda a estilizar el rostro. Jennifer Lopez, Hailey Bieber y Danna Paola son algunas de las estrellas que pusieron de moda este look. Córdova explica que para lucirlo lo mejor posible, recomienda aplicar cera moldeadora para que los pelos cortos se oculten y el look luzca más prolijo.

Extra

La coleta baja con mechones largos es otro peinado clásico, elegante y sofisticado para el día o la noche (foto).

El delineado doble también es tendencia esta temporada. Es preferible no usar sombras de ojos con tonos fuertes para que sea el punto de atención de la mirada.

Azul, morado, rojo y naranja son algunos de los colores más llamativos que se utilizan en los ojos para un estilo más arriesgado y vanguardista. El resto del maquillaje debe ser neutro.