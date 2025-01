Madre cumple promesa a su hija fallecida: celebró sus 15 años en el cementerio

Ana López, una madre ecuatoriana, transformó el dolor en un conmovedor homenaje al cumplir la promesa que le hizo a su hija Analía Mora: celebrar sus quince años, incluso después de su trágico fallecimiento.

Una celebración diferente en el cementerio de Esmeraldas

El 6 de junio del año pasado, Analía Mora falleció en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito, tras lo que su madre denuncia como negligencia médica. Pese al dolor, Ana decidió honrar la memoria de su hija organizando la fiesta que habían planeado juntas, pero que nunca pudieron realizar.

#hastalaeternidad #analiamoralopez #bajadelcielo #15años #descansaenpaz #analiamoralopez ♬ sonido original - ♤☆@FxMall/_09.com☆♤ @solangee.pao Nadie puede juzgar un corazón roto y a una familia destrozada, una familia que lucha día a día para en contará un poco de paz en el corazón!!! Este festejo es para honrar tu memoria, tu amor y estos 15 años es un símbolo de amor xq tú lo deseabas tanto y antes de partir lo estabas organizando Analia 💔 y nos duele mucho como familia que te allan arrebatada tu vida pero si existe otra nos volveremos todos a encontrar ♥️ el cielo está de fiesta por que tiene a la estrella más bonita cumpliendo sus 15 años mi niña Analia por siempre #analiamoralopez

El cementerio de Esmeraldas, donde descansan los restos de Analía, se convirtió en un escenario decorado con globos, flores y el color lila, el favorito de la joven. Una torta, cupcakes y un gran número 15 acompañaron los recuerdos y fotografías de la adolescente.

Una celebración viral en redes sociales

El homenaje no pasó desapercibido. Un video compartido en TikTok superó los tres millones de reproducciones, generando reacciones de empatía y apoyo. En el video, se observa cómo la bóveda de Analía estaba adornada con flores y pequeños objetos que evocaban su vida.

La ceremonia incluyó una misa y un emotivo discurso de Ana López, quien, entre lágrimas, dedicó un mensaje a su hija: "Feliz cumpleaños en el cielo, mi hija hermosa. No hay un día que no te extrañe. Aunque no estés físicamente, sigues siendo mi orgullo y mi razón de vivir."

El caso de Analía Mora: una tragedia que pudo evitarse

Analía ingresó al Hospital Baca Ortiz el 2 de junio del año pasado para una cirugía de un lipoma abdominal, un procedimiento considerado de bajo riesgo. Sin embargo, falleció cuatro días después debido a un derrame cerebral que, según su madre, fue provocado por una mala práctica médica.

Ana López relató en un live de TikTok, con más de 10 mil espectadores, los momentos de angustia vividos en el hospital. La madre también compartió cómo la pérdida de su hija la llevó a considerar acabar con su vida, aunque asegura que una fuerza inexplicable la detuvo.

Acciones legales y búsqueda de justicia

La familia de Analía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Quito por homicidio culposo. Según Ana, las autoridades del hospital minimizaron el caso, argumentando que "hay cosas que se escapan de las manos".

Un homenaje eterno

A pesar del vacío que dejó su partida, Ana López mantiene viva la memoria de su hija. Desde organizar homenajes hasta asistir a conciertos de la cantante Dayanara, de quien Analía era fanática, la madre honra cada día el legado de su hija.

