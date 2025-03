Cómo la industria alimentaria manipula nuestra dieta, esto dice un experto

El Dr. Chris van Tulleken, médico e investigador británico, ha centrado su atención en la industria alimentaria, especialmente en los alimentos ultraprocesados (AUP). En su libro "Ultra-Processed People: The Science Behind Food That Isn't Food", analiza cómo estos productos afectan negativamente la salud humana.

Los AUP son productos elaborados mediante múltiples procesos industriales y contienen ingredientes que no se encuentran en una cocina doméstica, como aditivos, conservantes y potenciadores de sabor. Van Tulleken argumenta que el consumo de estos alimentos está vinculado a problemas de salud como la obesidad, enfermedades metabólicas y otras dolencias crónicas.

El autor destaca que la industria alimentaria utiliza estrategias para hacer que estos productos sean irresistibles. Conceptos como el "punto de felicidad" y la "densidad calórica evanescente" se manipulan para aumentar el consumo, lo que dificulta la adopción de hábitos alimenticios saludables.

Van Tulleken sugiere que, al igual que con el tabaco, se requieren regulaciones más estrictas en la comercialización y etiquetado de alimentos para combatir los efectos negativos de los AUP en la salud pública. Propone medidas como impuestos a productos poco saludables y campañas educativas para informar al público sobre los riesgos asociados al consumo de estos alimentos.

¿Qué comer?

Chris van Tulleken recomienda reducir al máximo el consumo de alimentos ultraprocesados (AUP) y optar por una alimentación basada en productos naturales y mínimamente procesados. Algunas de sus sugerencias incluyen:

Frutas y verduras frescas: Priorizar productos de temporada y locales.

Legumbres y cereales integrales: Lentejas, garbanzos, frijoles, quinoa, arroz integral y avena.

Carnes, pescados y huevos frescos: Preferir versiones sin aditivos ni conservantes.

Lácteos naturales: Yogur sin azúcar, leche entera y quesos con pocos ingredientes.

Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, chía, linaza y girasol, sin procesar ni azúcares añadidos.

Aceites saludables: Aceite de oliva virgen extra en lugar de aceites vegetales refinados.

Pan y harinas integrales: Elaborados con pocos ingredientes y sin aditivos artificiales.

Van Tulleken enfatiza que lo ideal es volver a cocinar en casa con ingredientes simples y evitar productos industriales que contienen emulsificantes, saborizantes y otros aditivos diseñados para hacer que comamos en exceso.

