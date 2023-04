Con un maquillaje ligero, cabello al natural, outfits juveniles y una actitud que refleja seguridad al ciento por ciento. Así se muestra Lisange Reyna, no solo para su comunidad de seguidores, sino también fuera de las redes sociales.

La introspección jugó un papel importante en lo que ella es hoy. Supo conjugar su carrera de psicología clínica con su pasión por la moda y ahora muestra una imagen construida desde el amor propio, con la cual impacta a las demás.

Imagen sin perfección

Los trastornos alimenticios fueron una constante en parte de su niñez y adolescencia.

“Yo tuve una mala relación con la comida desde mis primeros meses de vida”, confiesa y agrega: “No comía, tenían que llevarme al doctor para darme vitaminas. Y luego, por tantas pastillas, hubo momentos en que engordé. La primera vez fue a los siete años, en medio de comentarios como ‘estás gordita’”.

Eso hizo que en la adolescencia atraviese subidas y bajadas de peso. Y al mismo tiempo, comenzó su incursión en el modelaje, que fue la catapulta a los certámenes de belleza.

“En esa etapa seguían los comentarios: ‘subiste de peso’, ‘bajaste de peso’”, recuerda. Tenía apenas 17 años y su talante, a pesar de las dificultades, hizo que se hiciera acreedora a la corona de su natal Sucre, luego a la de San Isidro y posteriormente obtuvo el virreinato en el certamen Reina de Manabí.

Como una forma de conectarse consigo misma y entender la raíz del comportamiento humano, se apuntó a la carrera de Psicología Clínica y tuvo la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad de Mánchester. “La distancia acrecentó el trastorno alimentario. Regresé con 16 libras de más. Estuve con ansiedad y depresión... Tenía anorexia y bulimia nerviosa”.

Eso hizo que en 2019 decida dar un giro de 180 grados a su vida. Inició un proceso de autoconocimiento y amor propio gracias a la ayuda psicológica, información en temas de nutrición y, sobre todo, cambio de hábitos.

“Desde chica estuve entre tanta prueba y error procurando corregir. Literalmente, era mucho diálogo interno, me cuestionaba y no lo podía controlar”, revela. “La autoexploración, ir a mi niñez, sanar heridas, tipos de apegos ... Fue una forma de ‘resetear’ para que hoy me sienta en balance y me sienta más cómoda con mi imagen sin pensar en la perfección”.

Sacó su mejor potencial y eso es justamente lo que transmite a sus casi 19 mil seguidores que forman su comunidad en Instagram.

“Visto con la intención de disfrutar el presente. Si te vistes cómoda, puedes ser más tú. Eso pasa conmigo: si estoy vestida como yo quiero, puedo dar lo mejor de mí”. Freddy Rodriguez

Estilo natural

“Lo bueno de la psicología es que la puedes unir a cualquier otra rama... A mí en lo particular me gusta fusionarla con el neuromarketing y el ‘fashion business’. Me interesa conocer los comportamientos de la gente al comprar, por qué lo hace”, comenta.

Eso tiene detrás su gusto por la moda. “Es algo que disfruto... Desde el proceso de ir de compras”.

Ir a mercaditos vintage, optar por prendas ecofriendly y rediseñar ropa para darle otro uso forma parte de su estilo. Puede lucir desde un look boho chic hasta uno más cómodo con prendas oversize.

También aplica la psicología del color, pues sabe lo que transmite cada tono, lo que es un plus al momento de proyectarse; aunque confiesa que se deja llevar también por cómo es su personalidad. “Sobre la paleta que visto, elijo tonos que me conectan con la naturaleza".

Crecer en Manabí, cerca de algunas playas, hizo que me incline por tonos que van desde neutros, celestes, azules, verdes hasta terracotas”.

Así es como esta psicóloga influencia también con sus looks. “Visto con la intención de disfrutar el presente. Si te vistes cómoda, puedes ser más tú. Eso pasa conmigo: si estoy vestida como yo quiero, puedo dar lo mejor de mí”, concluye.

Sus favoritos

Marca al vestir: las que sean ecofriendly. Perfume: Burberry. Influencer de estilo: Los looks cómodos de Kendall Jenner. También viste súper relajada en el día a día. Accesorios: Me encantan los sombreros Lo que jamás se pondría: Mega estampados de flores. Lo último que incorporó al armario: Una maxi falda de denim.

Personal