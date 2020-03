¿Cómo y cuándo le presento mi nueva pareja a mis hijos?

Ezequiel tiene 12 años y hace año y medio su madre se volvió a casar. Hoy vive con Juan, quien lo conoce desde los 7. Juntos van al estadio a ver jugar al equipo de sus amores: Emelec, se ríen de los mismos chistes... en fin, se llevan muy bien .

¿Qué funcionó aquí? El desenvolvimiento y acercamiento del adulto que se va a insertar en la nueva familia , señala María Fernanda Aguirre, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Destaca la experta la importancia de que la nueva pareja se dé el tiempo para conocerse, comunicarse y descubrir los gustos e intereses de los hijos de su nueva relación.

Momento emocional

¿Cuándo es el tiempo para tener nueva pareja? Un mes, un año... no tiene nada que ver lo cronológico, sino cómo estás emocionalmente , cómo asumiste la pérdida de tu pareja, las expectativas que puedas tener sobre la nueva relación y si aceptas un nuevo inicio con todo lo que implica, manifiesta Aguirre.

La orientadora familiar Verónica Morejón enfatiza en lo fundamental que es respetar los tiempos de luto y cambios dramáticos en la vida de los chicos . “Ayudarlos a superar significa estar con ellos al 100 %, hasta verlos encaminados nuevamente. Y nadie mejor que los padres para percibir esos cambios. Recuerda que la prudencia, el respeto y el amor producirán relaciones fuertes y sanas”, puntualiza.

Considera

¿A quién le costará más afrontarlo: a un niño o a un adolescente? No importa la edad si hay una relación sana con tu hijo, así será más fácil acoplarse a esta nueva realidad. Costará al inicio, pero no será traumático. Ojo la intervención de un profesional es válida en cualquier instancia, no solo en conflictos. Ellos te ayudarán a utilizar todos los recursos que tiene la familia para optimizar la vinculación entre todos.

La estabilidad es importante

¿Cuándo presentarlos? A criterio de Aguirre, cuando la relación sea estable puedes involucrar a la familia, sobre todo si hay hijos pequeños. En las primeras salidas se aconseja no involucrar a los vástagos hasta que la pareja considere que está lista para compartir y que la nueva relación es seria. Morejón sugiere que el acercamiento de la nueva persona debe ser por separado , dando oportunidad a que cada hijo exprese sus miedos o dudas sobre el tema.

Los tuyos y los míos

Si le toca convivir con los hijos de su pareja y los propios, es vital que se verbalice la realidad y no esperar tocar los temas cuando se dé un problema. “Por ejemplo, si el hijo de ella duerme con la puerta abierta y al otro (del lado de él) no le gusta, puede ser un lío en la noche. Por eso verbalizar la situación es básico, no es una lucha de quién gana, sino de aprender a ceder para mejorar la convivencia”.

No es reemplazo de nadie

Hágale saber a sus hijos que su pareja no reemplaza a nadie, que se sumará a las personas que van a cuidarlos y amarlos. “Su inserción traerá cambios, pero todos deben aportar para que fluya y sea corto el tiempo de adaptación”, expresa Aguirre. Preste atención, dice Morejón, si ellos se están llevando bien con la nueva pareja y de repente ya no. Podría escuchar reclamos como “No es tu madre o padre”, haciéndolos sentir culpables. “Por eso los adultos también deben tener claro que nadie será reemplazado”, indica.

Construir una relación y vínculo con ellos depende más de los adultos, que de los hijos. María Fernanda Aguirre, psicóloga clínica y terapeuta familiar

Pero si todavía no tienes pareja y estás en la búsqueda de ella, ten en cuenta los siguientes consejos que da la psicóloga, conferencista, escritora y expresentadora de televisión guatemalteca, Tuti Furlán, quien comparte los errores que podemos cometer a la hora de escoger pareja.