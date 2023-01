Referencial. Karens For Hire

Una de las tareas más estresantes es realizar una queja por un mal servicio, pero para evitar el mal momento un grupo de emprendedores de Estados Unidos decidió crear una compañía para que terceras personas puedan quejarse ante las empresas.

Pintar es terapéutico para los adultos Leer más

En su página web oficial se lee “queremos recuperar el poder en muchos aspectos de la vida de las personas. Creemos que no deberían pagarle a un abogado una suma considerable con la finalidad de arreglar pequeñas injusticias”.

Bajo el nombre de 'Karens for Hire' ofrecen planes que van desde cartas con quejas y correos hasta el uso de redes sociales. La tarifa promedio para acceder a una 'Karen' va entre los $ 50 y $70.

'Karens for Hire' cuenta con varios defensores de medio tiempo y un abogado contratado, ha recibido más de 2,300 solicitudes de ayuda desde que se lanzó la primavera pasada.

Entre los clientes se encuentran personas que no cuentan con el tiempo suficiente para realizar las quejas, otros que no hablan el inglés fluido y se les dificulta esta tarea, y algunos que ya se cansaron de realizar reclamos y no conseguir un buen servicio.