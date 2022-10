A estas horas, Joselyn Gallardo podría estar haciendo un casting para una película. Participando en el comercial de una marca, estudiando su otra carrera o realizando proyectos. Todas son parte de las actividades a la que se entrega con regularidad.

Pero en este momento, está conectada, mediante llamada, haciendo un reencuentro de los sueños que tenía desde chica. De esa vida artística que empezó en Guayaquil, donde forjó el camino hasta llegar a grandes producciones del exterior.

Sin embargo, actuar no es lo único que le mueve el alma, y quizá por eso sus días necesiten de más horas para seguir dando rienda suelta a la creatividad. Después de la pandemia, cuenta que vio nuevos rumbos y ese período es el que hoy está disfrutando.

Su voz con poder

“Mami, papi..., estoy en HBO. ¡Por fin puedo compartirles esta noticia tan maravillosa! Welcome Back está en @hbomax”, escribía Joselyn en su cuenta de Instagram.

En aquel filme era Rosa, un personaje que requirió de mucha exigencia a nivel psicológico, pues debía reflejar la dura realidad social de Venezuela.

Siempre me ha llamado la atención asumir personajes que me lleven a contar una voz, que tengan un trasfondo, que muevan almas… De hecho, he tenido catarsis muy fuerte con algunas interpretaciones

Lo mismo ocurrió cuando interpretó a Martina en ‘Sin senos sí hay paraíso’, que se ha transmitido en cadenas como Telemundo y está en el catálogo de Netflix. Y Marilyn, en la novela ‘Sí se puede’, de Ecuavisa.

“Es ser esa voz. Es ser identificable con muchas mujeres, contar todo lo que nos pasa. Y hoy, por toda la situación que atravesamos, es crucial”, dice sobre la particularidad de asumir estos roles. “Como actriz busco hacerles sentir emociones a todos ustedes, para que luego puedan decir amé ese papel o me hizo cuestionar esto”, detalla. Ahora, en su agenda, apunta a casting para películas y no descarta las internacionales.

Es actriz, modelo y locutora. CORTESÍA

“Estamos llenos de talento”

Guayaquil ha sido no solo su ciudad natal, sino el escenario donde ha ido construyendo su camino al andar. Empezó con microobras, luego televisión y, posteriormente, filmes.

Veo más guayaquileños intentándolo, preparándose no solo aquí sino en otro país… Van paso a paso haciendo su nombre

Es lo que pasó con ella, y decir que es de Guayaquil la llena de orgullo. “Somos muchos los actores que hemos podido salir, y llevar la bandera de nuestra ciudad y la de Ecuador en la mano… Tenemos a Roberto Manrique, Shany Nadan, Danilo Carrera, entre otros”, refiere de sus colegas.

Sin embargo, cuando habla de la industria guayaquileña no niega que falta más apoyo al talento. “Se necesita que empresas privadas, el Estado o Municipio quieran invertir en proyectos que nos permitan desarrollar cosas de calidad para dejar de decir que llegamos hasta lo que el presupuesto nos dio... Nos hace falta ese incentivo, esa inversión que la tienen en otros países. Y sí se puede, es cuestión de apostarle al arte”.

Aun así, ella, desde su propia trinchera, va sembrando su granito de arena. “Soy feliz de romper barreras, que digan que por ser un país o una ciudad pequeña, no se pueda hacer nada, es falso. Tenemos tanto para dar. Somos la ciudad donde muchos llegan de El Oro, Manabí, etc. Somos puerto. Guayaquil es el lugar que te recibe, es la ciudad de oportunidades del Ecuador”, enfatiza orgullosa.

La actriz tiene 1 millón de seguidores en Instagram. cortesía

Entre emprender y las redes

Confiesa que en los tiempos que corren hay un giro 180 grados en ella. “El ser humano solo crece cuando no tiene para dónde ir, y es allí cuando se dice a sí mismo, tengo que evolucionar. En mi caso entendí que el techo no es una obra de teatro, una serie o película… La cuarentena me hizo dar cuenta que puedo hacer muchas cosas más”.

Es entonces que durante la pandemia empezó a estudiar Psicología, a escribir, y junto con otros colegas a crear proyectos, con el fin de dar rienda suelta a su esencia.

Dentro de ese proceso, próximamente va a lanzar el proyecto de bienestar Coena, en asociación con su mejor amiga, para abordar la salud mental, física y emocional de más mujeres.

“En estos momentos hay mucha presión social de ser o parecerse a alguien. Entonces este espacio es para hacer una pausa, mirar hacia adentro y entrar en un proceso de cambio”, dice.

Otras de sus metas es enfocarse en dar un giro a su Instagram, donde tiene 1 millón de seguidores. “Quiero usar mis redes para poder llegar positivamente”, enfatiza. De ahí que, continuamente, postea reels denominados como el Diario de una flaca.

“En realidad es el diario de todas, plasmo las historias que muchas me hacen llegar por mensaje. Historias que a veces nos da vergüenza contar… Pero allí estoy para abordarlo y llevar un consejo o un mensaje”, menciona.

Camaleónica, fuerte, inspiradora, fresca, natural… Así se muestra en su período de reinvención. Y es, probablemente, lo que provoca que más gente la siga.

Personal

Guayaquileña de 31 años.

Es actriz, modelo y locutora.

Se especializó en teatro en Lynn University.

Ha participado en series y telenovelas del país, y también del exterior como ‘Sin senos sí hay paraíso’.