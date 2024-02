José Solines: "Siempre voy a invertir en Ecuador"

Varios planos de proyectos residenciales y comerciales destacan sobre la mesa de trabajo del abogado José Solines. Había acabado la reunión con su equipo de trabajo como cada lunes. “En la época que yo era muchacho había casas grandes, las tierras costaban poco, no había televisión y no recuerdo que haya habido seguros para vehículos”, comenta a modo de anécdota.

Hoy, sus días los dedica a construir casas, condominios y plazas, o como él menciona, a “construir sueños”, bajo el nombre Solines Soluciones.

“Soy guayaco”, dice cuando se presenta a sí mismo. De muy chico vivió dos años en el barrio del Astillero y luego en Urdesa. “En aquellas épocas el barrio era como una hacienda. Se veía muchos caballos y burros, y nosotros le poníamos un costal encima y ya teníamos paseos gratis… Paseábamos también por el estero Salado en balsas, comíamos ostiones a la altura de Sí Café y no teníamos más distractores que lo que salía de nuestra imaginación”.

Ecuador es el más seguro para invertir pese a todo lo que vivimos. Y además, recordemos que este país está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María

A la edad de los 7 ya sabía lo que era trabajar. “Mi padre tuvo una época difícil y se puso a vender productos alimenticios. Así que yo subía estos a la parrilla de mi bicicleta y salía a repartir y cobrar para ayudarlo”, recuerda. Por eso no hay calle de Guayaquil que no conozca.

Así fue como viró la página y se adentró en lo que él dice haberle gustado siempre: crear y hacer innovaciones. A esto lo llamó Solines Soluciones. Pero no iba solo. Lo formó con sus hermanos, Pedro y Alfonso, su esposa Angela e hijos José, Juan, Fiorela y Nicole. “La unión hace la fuerza”, asegura sin dejar de mencionar desde los albañiles hasta los arquitectos y añade que después de 32 años en el negocio se siente “un hombre de éxito, no por lo poco o mucho que he construido sino porque duermo tranquilo. Siento que he cumplido con Dios, las familias y conmigo mismo”.

Un accidente automovilístico acrecentó su fe

Los cuadros y fotos en su despacho denotan su esencia familiar. “La llegada de mis hijos y nietos me ha impulsado mucho a seguir adelante”, expresa. Pero siempre con la fe. “Soy entregado al Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Madre Celestial”, confiesa y añade “si yo no entregara mis días a Dios las cosas no saldrían milimétricamente como Él quiere”, dice.

Por eso no se queja aunque los momentos se tornen difíciles a nivel personal o familiar. “Hace 10 años tuve un accidente automovilístico donde me fracturé el esternón, se me reventó un pulmón y más que la recuperación física, me costó la psicológica porque entendí que eso que pensaba que no era bueno sino malo, fue decisión del Señor y es lo mejor que puede haber pasado”.

El abogado Solines dice que la tendencia actual son los condominios. FREDDY RODRÍGUEZ

Ataúdes y comedores para ayudar

Tanto él como su esposa están comprometidos con la labor social. En pandemia vino su trabajo más fuerte. “Cierto día vi en el diario que cada ataúd costaba $ 1.800, y en ese momento llamé a un maestro de mi equipo que trabaja con madera, y empezamos a hacer ataúdes para donarlos a la gente que no tenía. Tuvimos la oportunidad de enviar a Balao, Libertad, Salinas y gente humilde que conocemos… Allí me di cuenta de que esas acciones son bendecidas por el Señor”.

Este año, junto con su esposa están terminando un comedor para niños y ancianos indigentes en el cantón de Samborondón. “Si todos los seres humanos cambiáramos el ‘primero yo, segundo yo y tercero yo’ para pensar en los demás, tendríamos un mundo diferente”, concluye.

Tendencia 2024 en residencias

A la hora de elegir vivienda, Solines explica que hay una tendencia marcada. “Las grandes metrópolis de hoy en día ya no se extienden en casas sino en condominios, y eso es lo que rige. Departamentos desde 1 hasta 3 dormitorios, baños y parqueo”, asegura.

De ahí que están en auge los espacios minimalistas y funcionales. “El joven, los recién casados, el divorciado, o los de la tercera edad están buscando este estilo, porque es más seguro y económico, ya que entre todos pagan una cuota” .

Pero hay una zona que él cree tener más potencial. “En Samborondón se pueden lograr 10 ventas mientras en Guayaquil solo 1”, ejemplifica.

En cuanto a seguridad, la tendencia en estos condominios es contar con cercas, así como una perimetral electrificada y seguridad 24 horas.

Personal

Guayaquileño de 63 años.

Esposo, padre de cuatro hijos y abuelo de siete.

Es gerente general de la compañía Constructora Solines.

Entre sus proyectos de Solines Soluciones constan los centros comerciales Blue Coast, Vizcaya, así como edificios residenciales.

Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Guayaquil, donde se graduó de abogado.

