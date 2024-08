JJOO París 2024: De la polémica de género a la empatía

Son tendencia y resulta imposible no hablar de ellos.

Mientras hay gente que se sigue amaneciendo para ver competir a sus deportistas favoritos, otros en cambio se encargan de volver virales momentos que a veces no se ven en cámara.

Según un comunicado de NBC Sport, desde el 26 de julio, día de la ceremonia de apertura hasta cinco días después, el promedio de audiencia total fue de 34 millones de espectadores. La cifra sigue en aumento.

En medio de las competencias, hay algunos que sobresalen no solo por su talento, sino por su carisma y presencia, hasta convertirse en las figuras más queridas y populares en París.

Acá les contamos lo más comentado hasta el cierre de esta edición.

Simone, la más fashion

Un collar de 546 diamantes y una malla con más de 10 mil cristales fueron parte de los atuendos con los que se lució la gimnasta estadounidense Simone Biles. Pero no solo su look ha sido viral. Ella hizo un gran gesto sobre todo en tiempos en los que la rivalidad entre mujeres suele ponerse bajo la lupa en todo ámbito. A pesar de no ganar, Simone junto con su compañera Jorden Chiles hicieron una reverencia a la brasileña Rebeca Andrade, quien ganó el oro. ¡Qué ejemplo! Cuando una mujer brilla, todas.

Barra desde la pancita

Los JJ. 00. también dejan claro que no hay razón por la que una mujer no pueda competir. Por más extenuante que sea a nivel físico, las deportistas embarazadas también se hicieron presentes. Nada Hafez, esgrimista olímpica, lo hizo teniendo siete meses de gestación. No fue la única, la arquera Yaylagul Ramazanova también ha mostrado su pancita con seis meses de embarazo. De hecho confesó haber sentido una patada del bebé antes de lanzar y marcar un 10.

Mujer por sobre todo

La red social X fue el escenario en el que los opinólogos dieron su punto de vista como si fue- ran expertos en biología. Todo surgió tras la polémica de género por la participación de Imane Khelif, boxeadora olímpica argelina. Según su historial clínico tiene hiperandrogenismo, es decir, exceso de andrógenos, pero eso no hace que deje de ser mujer. A pesar del acoso en redes, ganó la medalla de oro, y expresó su preocupación por la hostilidad recibida, señalando que el acoso "daña la dignidad humana". ¡Más empatía!

La pose viral

En modo casual. Así fue a competir el tirador turco Yusuf Dikec, quien ganó la plata en la prueba mixta de pistola de aire comprimido. Una mano en el bolsillo, lentes sin ningún toque sofisticado (como llevaron otros) y la ceja levantada bastaron para que se vuelva viral. Los memes. reventaron en las redes sociales. Hay deportistas que también lo imitan y, en su caso, cada vez que da una entrevista le piden que haga el gesto. ¡Quién quita que en Ecuador lo hagan de monigote para el 'año viejo'!

