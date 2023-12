Intercambio de regalos, ¿alegría o tormento?

En Navidad el intercambio de regalos es una tradición que se disfruta entre amigos o compañeros de trabajo y lo mejor es no crearse expectativas extraordinarias, para no llevarse decepciones.

“Véalo como un simple juego. No tiene por qué ser un obsequio costoso o necesario, es algo que la persona que le tocó en el sorteo le quiere regalar”, explica la psicóloga Corina Cáceres. Ya lo sabe, si se anima a participar le conviene saber cómo manejar este proceso para que se divierta.

Le compartimos las anécdotas que han tenido algunos famosos con este tradicional juego.

El detalle es lo que cuenta

yo odio los intercambios de regalos, es más, yo soy la primera que dice No a esta actividad en los grupos. ¿Cuál ha sido mi peor experiencia? Que me den regalos horribles y que uno haga su mayor esfuerzo para que terminen dándote un regalo que no fue pensado en ti como un splash o una crema de aroma dulce.

Para mi el mejor regalo es el que pensaron en mi al conseguirle. No importa si es un mango con sal o un ramo de limones . No debe ser algo caro, es el detalle lo que llega.



Gabriela Gómez, influencer