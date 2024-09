Cómo influye la luna llena en nuestras vidas

El poder lunar sobre los seres humanos es una verdad que ha sido acogida por culturas y tradiciones de todo el mundo, aunque la ciencia moderna a menudo la ha desestimado. No se puede negar que su ciclo puede desempeñar un papel significativo en cómo nos sentimos, especialmente en personas con alta sensibilidad o en aquellas que trabajan en terapias holísticas, para quienes tienen una influencia notable en su estado emocional y bienestar general.

En astrología, su influencia es fundamental, pues se relaciona con el subconsciente, cómo se experimentan los sentimientos, la maternidad, la feminidad y las dinámicas familiares. La luna, con su energía sutil pero poderosa, genera una respuesta emocional que afecta la autoimagen y la manera en que nos adaptamos y fluimos en las relaciones.

El ciclo lunar, que incluye las fases de luna nueva, creciente, llena y menguante, es visto como un reflejo del ciclo de la vida misma. La luna nueva, por ejemplo, simboliza nuevos comienzos, mientras que la luna llena está asociada con la culminación y la plenitud. Cada fase tiene su propia energía, que influye en las emociones y puede ser aprovechada en prácticas espirituales y meditativas para alinearse y armonizarse.

Ritual de limpieza y manifestación

Preparación del espacio: Encuentre un lugar tranquilo en su hogar donde no sea interrumpido. Limpiar el espacio físicamente y luego purificarlo con el incienso o las hierbas, pasando el humo por todos los rincones. Mientras lo hace, visualice cómo cualquier energía negativa se disipa.

Encendido de la vela: Siéntese cómodamente frente a la vela blanca. Enciéndala con la intención de atraer claridad y protección. Tómese unos minutos para respirar profundamente y centrarte.

Meditación: Cierre los ojos y centre su atención en la respiración. Permita que la luz de la luna llena le envuelva, visualizando cómo su energía le baña y purifica. Si tiene cuarzos, puedes sostenerlos en sus manos mientras medita para amplificar la energía.

Escritura de intenciones: Tome el papel y el bolígrafo. Escriba en él lo que desea manifestar en su vida o lo que quiera liberar. Sea específico y escriba en presente, como si ya hubiera ocurrido. Por ejemplo: "Estoy rodeado de amor y prosperidad", o "Libero todos los miedos que me limitan".

Cargar el objeto personal: Si tiene un objeto personal o una joya, colocarlo sobre el papel con sus intenciones. Visualizar cómo la energía de la luna llena carga este objeto con poder y propósito.

Purificación con agua: Coloque sus manos sobre el cuenco con agua y diga en voz alta: "Bendigo esta agua con la energía de la luna llena. Que esta agua me limpie y me renueve". Luego, usar un poco de esta agua para mojar sus manos, rostro o cabeza, visualizando cómo le purifica y libera de lo que ya no necesita.

