Lo más 'in' en tendencias masculinas

Los caballeros también se preocupan por mantener una buena imagen cuando tienen que asistir a eventos personales o profesionales. Y, aunque existe variedad de opciones para crear looks masculinos, muchos no saben cómo reconocer su estilo o de qué forma combinar las prendas que tienen en su armario, dice la consultora de imagen Carola Quintero.

“David Beckham y Cristiano Ronaldo son los referentes de moda masculina a nivel internacional. Un caballero siempre es admirado por su elegancia y por eso es importante que aprenda a reconocer qué le luce mejor para proyectar una imagen positiva”, enfatiza la experta.

Puntos claves

Estampado tropical.

El también llamado estampado hawaiano, fue tendencia en la década de los 60 y 70. Una opción informal puede ser una camisa manga corta y estampado grande colores (como el rojo, azul, naranja o verde) junto a una camiseta blanca y jean. Para un estilo más casual opte por un print pequeño con fondos oscuros. La experta no recomienda usar diseños florales coloridos para el trabajo porque pueden transmitir informalidad.

Tonos tierra.

Destacan por su versatilidad al poder lucirlos en el día o la noche. El café, beige y cobre son parte de esta paleta de colores. Las tonalidades neutras (blanco, negro y gris) también son las más utilizadas en los looks masculinos.

Estampado lineal.

s uno de los diseños más tradicionales y se posiciona desde ya como tendencia para inicios del 2021. Las rayas gruesas y de varias tonalidades son para looks informales. Las más delgadas y de un solo color, para prendas formales.

Accesorios variados.

Una opción para los de estilo informal son las cangureras y las pulseras de cuero o piedras volcánicas. No se aconseja estos elementos para un evento formal. Para quienes gustan de un look más casual y elegante, no pasa de moda el tradicional sombrero de paja toquilla.

No se aconseja las cangureras para un evento formal. JUAN FAUSTOS

Fashion week fuera de serie Leer más

Traje sastre.

El estilo ‘casual business’ es la tendencia actual que se caracteriza por lucir un traje a la medida junto a una camiseta de algodón y zapatos deportivos. La moda monocromática sigue presente en tonos como el gris, azul marino o beige.

Quintero explica que lo correcto es que el blazer tenga medidas proporcionales a la contextura del caballero: la manga debe llegar hasta el borde de la muñeca, la solapa estar sobre la cadera y el traje no quedarle apretado o extremadamente ancho.

Cuello de tortuga.

Las camisas o los abrigos con este diseño son un clásico en la moda masculina, principalmente en climas fríos. Para un evento semiformal, se puede lucir junto a una chaqueta denim o de cuero. Si combina una camisa cuello de tortuga con un blazer transmite más elegancia. No hay límites de edad para vestir ninguna de estas prendas.