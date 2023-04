La importancia de la salud oral en los gatos

Los gatos son muy ‘difíciles’. No les gusta que los acosen o agarren, peor si es para revisarlos, como por ejemplo para revisar el estado de sus dientes. Pero es muy necesario hacerlo periódicamente para evitar la aparición de problemas y enfermedades debido a la mala salud oral.

La limpieza dental le da una mejor calidad de vida al felino y puede prevenir dolorosas complicaciones dentales, como la gingivitis. La acumulación excesiva de bacterias en encías y dientes contribuye a generar un proceso infeccioso a nivel digestivo, cardíaco, hepático o renal.

Al igual que los humanos, la calidad de vida de las mascotas está directamente asociada con su salud oral. Cuidar sus dientes y sus encías no solo hará que tengan una boca saludable y que se deba acudir menos al veterinario, sino que mejorará su salud en general.

Los problemas surgen, explica el veterinario Paúl Rivadeneira, cuando tienen las piezas en muy mal estado y ha pasado mucho tiempo sin una revisión médica. “Es importante descartar procesos virales. Si es un gatito al que le han diagnosticado sida o leucemia felina, lo más probable es que tenga problemas periodontales”, señala el especialista.

LA ATENCIÓN. Hay que reconocer que las enfermedades dentales son muy comunes en las mascotas. Sin embargo, con una debida atención pueden reducirse notablemente.

CADA CUÁNTO TIEMPO

El aseo dental dependerá mucho del tema infeccioso viral y también de la alimentación. Si es sano, lo recomendable es lavarle los dientes dos o tres veces al mes. Si está enfermo y come BARF, una o dos veces por semana.

Hasta los cinco meses tienen los dientes de leche, luego mudan o cambian de dentición. Hay que acostumbrarlo al cepillado a modo de juego, para que no se estrese. Siempre es importante esperar hasta los ocho meses para hacerle un examen integral que incluya exámenes virales.

TIPS

Si el gato no permite que le cepilles los dientes, llévalo donde un profesional para que se encargue de ello. Programa con él las visitas para las limpiezas.

Usa pasta de dientes creada exclusivamente para gatos. Búscala en tiendas de mascotas. Jamás intentes hacerlo con tu dentífrico.

En la primera sesión cepilla solo uno o dos dientes, luego aumenta la limpieza a otras piezas y así progresivamente, hasta que el felino se acostumbre a esta rutina de aseo.

Con estas medidas de cuidados, le brindarás a tu minino una higiene bucal saludable y le evitarás dolorosos problemas.

DESDE PEQUEÑOS

Si está sano, no tiene procesos virales y sus piezas dentales están en buen estado, lo aconsejable es que consuma alimento balanceado, porque ayuda mucho a mantener sus dientes, versus la dieta BARF, que no es mala (ya que tiene muchas proteínas), pero al tratarse de productos blandos se acumula el sarro con más facilidad, lo que no ocurre con las croquetas. A medida que las mastica, las partículas de este alimento seco raspan sus dientes, actuando como una especie de cepillo que ayuda a eliminar la placa.

“En todo caso, lo que sí es importante es irlos educando desde pequeños para la limpieza dental. A modo de juego, ir acariciando el hocico y luego tocar sus dientes. Hazlo con un trapito o gasa. Aunque para gatitos hay cepillos parecidos a los dedales con cerdas de goma. Actualmente hay muchos productos profilácticos”, detalla Rivadeneira.

SEÑALES

Mal aliento. Dientes amarillos, manchados o rotos. Encías inflamadas o muy rojas. La gingivitis debe ser atendida lo antes posible por un veterinario. Babear es uno de los comportamientos más relevantes cuando se presenta alguna irregularidad bucal. También no morder sus juguetes y evitar tomarlos con el hocico. Si deja de comer es síntoma de un dolor insoportable y debe ser atendido con urgencia.