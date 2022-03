Los eventos del mundo del entretenimiento a nivel internacional continúan siendo tendencia en redes sociales. La noche del martes 22 de marzo, se dio a cabo los iHeartRadio Music Awards 2022, una de las premiaciones más importantes en Estados Unidos que reconoce lo mejor de la música en las estaciones de radio propiedad de iHeartMedia.

Aunque no todos los nominados asistieron de manera presencial, varias celebridades resaltaron con sus vestuarios durante su paso por la alfombra roja y muchas de ellas, lucieron prendas de las elegantes casas de moda. Conozca más detalles de los outfits de las estrellas.

Olivia Rodrigo

La joven artista usó un look presentado en la última pasarela de Versace (vestido con corsé morado y leggins negros brillantes). En maquillaje le dio gran protagonismo a sus ojos al llevar un delineado gráfico negro. Para el cabello, optó por una coleta alta. En la premiación, Rodrigo ganó los premios mejor artista femenina, mejor artista pop nueva y mejor canción del año de Tik Tok.

Lil Nas X

El rapero eligió un conjunto hecho por la firma Balmain, el cual fue parte de la colección Fall 2022 Ready to Wear. Todo el traje era negro de denim pero las mangas contaban con un detalle de transparencia. El calzado destacó por tener grandes plataformas.

Willow Smith

La hija del famoso actor Will Smith, usó un look monocromático negro con mini falda, blazer con cola largo y botas altas. El traje fue hecho por la marca Ambush y para accesorizar, eligió guantes de cuero y collar estilo choker con detalles plateados. Los labios oscuros le dieron un toque más rockero a todo el look.

Jennifer Lopez

La artista con raíces latinas, quien obtuvo el premio ICON por su trayectoria de 30 años de carrera, asistió con su hija Emme y su pareja Ben Affleck. Lopez se presentó en la alfombra roja con un conjunto de Roberto Cavalli (pantalón a la cintura y una crop top verde). Completó su estilismo con una chaqueta holgada con brillos plateados.

Heidi Klum

La supermodelo estadounidense deslumbró con un vestido metalizado del diseñador Christian Cowan. Sus tacones altos eran del mismo tono y optó por maquillaje en tonos neutros.