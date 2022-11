"En el amor y la guerra todo es válido”, -reza una frase-. Y más aún cuando la relación de pareja ha llegado a su fin. Sin embargo, en esa etapa de separación, la diferencia del comportamiento masculino y femenino (sobre todo si ha sido un compromiso largo) es marcada.

En la mayoría de los casos están las mujeres que bloquean al ex, lo eliminan de las redes sociales, no salen, se desahogan con las amigas e incluso escuchan o escriben canciones tristes como lo que ocurrió recientemente con Shakira en Monotonía.

Y por otro lado, están los hombres que salen casi ilesos de ese rompimiento y disfrutan de su nueva vida de solteros yendo a fiestas, viajes y sorpresivamente, consiguen rápido otra pareja.

Detrás de ese frenesí en donde aparentemente no hay dolor en ellos, los estudios realizados por psicólogos apuntan que hay emociones más fuertes, solo que están ‘anestesiadas’ en la primera fase.

En SEMANA dialogamos con expertos para entender la etapa de ‘duelo’ en ellos, cuándo inicia, lo que realmente sienten y las consecuencias de no expresarlo.

Reacción tardía

“No me quería volver a ver, bloqueó mis llamadas en su celular, y asimismo me dejó bloqueado en el WhatsApp y de las redes sociales. Entendí que no quería que la vuelva a buscar como lo hice en otras ocasiones... Así que en ese tiempo me dediqué a salir full con mis amigos... Y también con la chica que se me insinuaba cuando estaba con mi novia”, cuenta Richard (nombre protegido) y agrega “Mi nueva pareja era menor que yo, no funcionó y cuando quise recuperar a mi ex, estaba súper fría; me dijo que ya estaba conociendo a alguien. Eso me dolió mucho, comencé a tomar alcohol... Estaba ido”.

El comportamiento de él no es ajeno a otros casos. Es por esa razón que la forma en cómo reacciona el varón en una fase de ruptura ha sido sometida a estudios. La universidad neoyorquina de Binghamton y la londinense University College London analizaron las diferencias entre los sexos a la hora de superar una decepción amorosa. En el ensayo participaron 5.705 personas de 96 países.

Los resultados arrojaron que, aunque las mujeres reciben un mayor impacto emocional y físico tras la separación, tienden a recuperarse antes que los hombres.

Según Cristina Castillo, máster en salud mental con posgrado en terapia sexual y de parejas, “esto se debe a que los hombres viven el duelo mucho tiempo después del que lo transitan las mujeres”.

Para entender esto, ejemplifica con un caso. “Si la mujer es quien acaba con la relación de pareja, es porque ya ha pasado internamente por ese duelo antes de comunicar su decisión. Tal vez tuvieron un ida y vuelta en donde ya perdonó. Pero en una siguiente ocasión, confirma su decisión. Pero cuando a ella la dejan, y está aún enamorada, recién empieza su recogimiento. Llora, revisa sus fotos e incluso la última conversación una y otra vez. Es decir, lo sufre en el momento que sucede. Hasta que con el pasar de los días o meses va asimilando la situación y pasa a la fase de superar”.

En cambio, en el varón es a la inversa. “Cuando termina la relación lo que siente es liberación. Entonces hace actividades con sus amigos en donde puede haber alcohol, viaja y parecería que la ex no le importa. E incluso consigue nueva ‘pareja’ para darle celos. Es después de un tiempo cuando se da cuenta que esa vida no le llena como lo hacía los momentos en pareja. Cuando el hombre recién empieza a extrañar y entrar en melancolía, la mujer, en cambio, ya está en la etapa de superación”, explica. Poniéndolo en números, eso empieza en el quinto o sexto mes después de la ruptura.

Otro estudio, llevado a cabo por la Forest Universtity en Estados Unidos, refiere que el duelo afecta más a la salud mental de los varones, y son más proclives a caer en la adicción al alcohol o drogas como una forma de anestesiar el dolor. Es entonces cuando buscar ayuda no es opcional.

Una conducta aprendida

Basta dar un vistazo a los posteos en las redes sociales para darse cuenta de cómo reacciona el común de los jóvenes. “Yo viendo cómo terminan a mi amigo para planear el próximo viaje a la playa”, dice el texto de los muchos memes que hay sobre rupturas.

Según explicó el psicólogo Samuel Merlano, vivir esa etapa a la inversa de la mujer se da, en su mayoría, por conductas aprendidas, y de cómo se comporte su entorno, específicamente los amigos.

“La mayoría de los hombres, por un tema cultural y antropológico, suelen disimular el dolor, por dar una imagen de ser fuertes e inquebrantables. Y ese prototipo se va formando incluso en la misma familia. Desde la niñez, si se cae, el padre le dice que no llore y hace que reprima la emoción”, ejemplifica.

De manera que en la adultez, parecería que ellos viran la página cuando están frente a una ruptura.

El hecho de no haber aprendido a exteriorizar sus emociones hace que anestesien el dolor con vicios como el alcohol o encuentros casuales Samuel Merlano, psicólogo.

A la larga, ese individuo va a tener problemas recurrentes por saltarse la etapa de duelo. “Esa teoría de que un clavo saca a otro clavo es falsa, porque quedan dos clavos metidos... Tanto así que cuando hablan con el amigo, están en el dilema emocional de que no quieren olvidar ni a la ex ni dejar a la actual”.

De ahí que el psicólogo agrega que es importante olvidarse de viejas costumbres, y empezar a normalizar el llanto. “No hacerlo puede causar ansiedad, depresión y con el tiempo alguna enfermedad física. El cuerpo es un comunicador de lo que nuestra boca calla’, refiere y advierte que en el peor de los casos, al no desahogarse de manera correcta, buscará hacerle daño a la mujer, sobre todo si son hombres pasivos–agresivos.

No quitan la foto del WhatsApp, ni bloquean. Eso está claro... Pero a la larga, sufren más si no cambian viejas conductas.

Consejos

Cristina Castillo, psicoterapeuta de parejas, advierte sobre las banderas rojas para aquellos hombres que se salten la etapa de duelo tras una ruptura y también dan tips de lo que deben hacer.

No se apresuren en tener una relación.

Si quieren estar de inmediato en pareja, esa nueva persona que aparece en sus vidas está en desventaja porque aún no han sanado las emociones de dolor que tuvieron con su ex.

Llorar hace bien.

Es la demostración física de una emoción, y no tiene nada de malo hacerlo. Contrario a lo que se piensa, eso los hace más fuerte ya que muestran que pueden demostrar sus emociones.

Acudan a terapia

Si el dolor supera más de dos años, es momento de recibir ayuda de especialistas para que no caiga en depresión.