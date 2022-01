Ruslán Torres es un artista cubano, docente e investigador en Artes Visuales reconocido por salirse de los esquemas tradicionales. Es un convencido de que se puede investigar desde el arte y ha demostrado cómo. Su trabajo ha sido ampliamente galardonado y forma parte de la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Con sus obras ha traspasado fronteras y por estos días se encuentra en Guayaquil para continuar con un proyecto que se había detenido por la pandemia, además de desarrollar una serie de obras relacionadas con el contexto de la ciudad y para ayudar a crear un espacio que fomente la investigación desde las artes visuales.

¿Cómo comenzó su vínculo con Ecuador?

Con Jorge Patiño, director de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de las Artes, nos encontramos en mi taller en La Habana casi de casualidad. Comenzamos entonces a conversar y encontramos muchos puntos en común relacionados con la obra y a cómo pensábamos desde el punto de vista de la conformación de proyectos pedagógicos. A partir de allí se crearon los nexos con la UArtes.

¿Qué vino luego?

Estuve aquí en diciembre de 2019 y comencé un taller. Fue interesante y descubrí las posibilidades y los valores de los estudiantes de acá. Allí surgió la idea de que algunos de ellos fueran conmigo a La Habana para que conocieran un nuevo contexto y desarrollaran una obra a partir de la experiencia con alumnos de la Universidad de las Artes en Cuba. Desafortunadamente, el taller duró muy poco porque después de 20 días de comenzado vino la pandemia, en marzo de 2020 y los chicos se quedaron varados en La Habana.

¿Esta llegada es para concluir este proyecto que truncó la pandemia?

Sí, se decidió retomar ese taller. Regreso a Guayaquil para concluir ese proceso. También acá hay artistas amigos que han formado parte en algún momento de mi formación. Pero, además, hay otros proyectos previstos.

¿Cuáles?

El objetivo también es involucrarme más en la universidad en otros procesos un poco más complejos de trabajo con los estudiantes. También quiero desarrollar una serie de obras que estén directamente relacionadas con el contexto de Guayaquil, desde la pintura y desde los procesos de construcción escultórica. Además, estamos trabajando en la creación de un espacio o centro cultural desde las artes donde se muestre gran parte de mi investigación, pero que tenga un nivel de implicación con el contexto de Guayaquil. Crear este espacio tiene la idea de fomentar una investigación desde las artes visuales. Estamos trabajando en ello, tomará un tiempo, pero es el objetivo fundamental.

¿Quiénes participarán?

La idea de crear este espacio tiene que ver con la dinámica de mi trabajo y conectar en este contexto a otros artistas amigos que también están interesados en realizar investigaciones del arte desde Guayaquil. Es importante esto porque siempre ha sido para mí una idea fija eso de conectar contextos a partir de los artistas que viven en otros países.

¿Cómo empezó este vínculo suyo con los procesos investigativos?

En un momento empecé a cuestionarse algo que se refleja en la tesis de doctorado. Me centré en definir cómo investiga un artista, qué hace desde los planos de la investigación no solamente académica, sino desde la indagación propia de la obra de arte y defender eso como una tesis. Todavía estamos trabajando sobre la idea de aceptar esta relación investigación-creación y ha sido una batalla muy intensa que todavía no termina.

¿Desde dónde viene esa no aceptación?

Todavía el arte no se ve como un acto completamente investigativo. Hay muchos criterios en contra. En la Universidad de las Artes en Cuba todavía, con una realidad bastante interesante a la hora de enfrentar los procesos de creación, se siguen poniendo esos límites a la hora de entender cómo investiga un artista.

Un proceso difícil, pero que le ha permitido incluso llevar su obra a otros países...

Ha sido bastante complejo porque he defendido una obra relacionada a lo conceptual. No ha sido una obra fácil de consumir en el mercado más tradicional y me parece que ese es uno de los valores que tiene. Sobre todo la obra gráfica responde mucho a todas esas experiencias y a esos conceptos que he trabajado desde la pedagogía desde mi obra personal, relacionado con lo performático y la intervención pública.