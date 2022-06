En un mundo materialista, vacío y abrumado por los vicios de la tecnología, la palabra y enseñanzas de este gurú de fama mundial penetran profundo en las fibras más íntimas del ser. Conocerlo a profundidad es tarea compleja, pues abarca un universo de conocimientos que proyecta en talleres y conferencias alrededor del mundo y en los 24 libros que ha escrito sobre temas tan diversos como comunes en la dimensión espiritual, entre esos, los best sellers ‘El secreto de Adán’, ‘El secreto de Eva’ y ‘El secreto de Dios’.

En esta entrevista, el diálogo se eleva a otros planos difícilmente alcanzables, pero anhelados por una masa crítica que lo sigue a través de esa ruta espiritual que empezó entre mandarinas y el té de la tarde, con una abuela que leía junto a él obras de filósofos y libre pensadores como Khalil Gibran, Paulo Coelho, Hermann Hesse, entre otros, con el afán de cultivar la lectura en un joven que creció y forjó su carácter en las canchas del basquetbol profesional, donde aprendió sobre amistad y a trabajar en equipo, hasta que a los 24 años un libro de yoga fue una revelación y lo cambió todo.

Hoy, con más de 19.700 días recordando la eternidad (su edad en el mundo terrenal), el pensamiento del místico está enraizado entre el paralelismo de la filosofía holística, el yoga, la meditación, la física cuántica y la sanación emocional, ciencias que conjuga con un revolucionario método de crecimiento personal que patentó y que resulta la piedra angular que ha cambiado la vida de miles. A la vez, sus aportes son significativos en cuanto a la investigación de las culturas ancestrales y las civilizaciones antiguas, una pasión que confluye en una vasta obra compartida en el camino.

El ítalo argentino, radicado en Estados Unidos hace más de 20 años, desde Atlanta, Georgia, transmite sus mensajes a una comunidad que supera los 25 millones de seguidores, con una agenda copada entre viajes, estudios y generación constante de contenido sobre crecimiento personal a través del yoga, la meditación, el tantra, la sanación emocional y la sexualidad alquímica, entre otros.

Filósofo, psicólogo, terapeuta y escritor, motiva a reconocer el propósito primigenio de la vida. “Hay almas que olvidan su misión y se refugian en distracciones temporales como el alcohol, drogas y todo lo que genera un descenso evolutivo. Al recordar ese propósito y entender que la espiritualidad es tener el corazón abierto, la vida será más cercana. Descubrir nuestra misión y activar el poder interior nos da el timón para navegar cada momento”, enfatiza.

Hábleme sobre sus orígenes...

-Vengo de las estrellas, como todos, la familia es la humanidad. Estoy hecho en la luz, no en el barro. De todos modos, el cuerpo nació en Argentina y tengo familia en ese país.

Dicen (aun equivocadamente) que los argentinos son más sobrados… ¿Cómo rebatirlo?

-Argentina va sobrada en el valor de la amistad, literatura y deporte; en cambio, en política, infraestructura y mentalidad quizá va atrasada varios años. Vivo fuera de Argentina desde hace más de veinte años y he viajado mucho, lo cual me ha enriquecido como ciudadano del mundo. De todos modos, un británico, un alemán o un japonés, no creo que piensen en Argentina como gente sobrada.

¿Cómo fue el salto cuántico en su vida?

-El alma trae un propósito, el mío es investigar, practicar y enseñar estas disciplinas.

¿Qué maestro le impulsó a llegar a donde está?

-Se hacía llamar Osho. Un maestro en todas las áreas de la vida.

¿Qué cambios se dieron desde que decidió seguir su propósito de vida?

-La visión cambia del ojo de la hormiga a llevar el ojo del águila. Se activan lo que llamo Las 4 I: la imaginación, la inspiración, la intuición y el intelecto.

Con 24 libros traducidos a 11 idiomas, ¿cómo ha sido esa experiencia y con qué obra se siente más identificado?

-Escribir es diseñar con la mente y el corazón una historia para llegar al alma de los lectores y de ahí ser uno. La palabra es la invitación y la emoción hace la experiencia de transformación. Escribir es un proceso de soledad que te hace sentir acompañado por todo lo que existe. Mis obras que más me identifican son ‘El secreto de Adán’ y ‘Almas en juego’.

¿Qué ha debido superar?

-La única dificultad más marcada que tuve fue a los 18 años, cuando me escapé del servicio militar obligatorio. Una experiencia que me enorgullezco como un joven adolescente que tuvo el coraje de luchar por la libertad.

¿Qué le motiva en la vida?

- Me motiva la búsqueda espiritual. Me inspira la música, la naturaleza y los libros. Iluminarme cada día más y que la tierra sea un sitio de gente iluminada para vencer este sistema liderado por entes oscuros.

¿Se equivoca y cae?

-El tantra dice: “Con el mismo pie que te caes te tienes que volver a levantar”. Vivimos en ensayo y error constante, no como fracaso, sino como el vehículo para desarrollar y vivir desde la perfección que Jesús decía que todos tenemos.

¿En qué etapa está?

-En la etapa de adquirir sabiduría y valorar el tiempo.

El amor, ¿cómo lo asume en su vida?

-El amor, como decían los griegos, es philos, filial de amigos o familia; eros, el amor erótico de pareja; y ágape, el amor universal. Además, agregaría, el amor propio, sobre todo, para poder compartirlo.

¿Qué considera como felicidad?

-La autoconciencia de estar vivos temporalmente, recordando que el alma vive para siempre.

¿Y plenitud?

-Defino esta escala interior de conciencia como satisfacción, alegría, plenitud, felicidad y éxtasis. Esos son los pasos del corazón humano luego que se libera de los males de la caja de pandora mental con el enojo, celos, envidia, etc.

¿La ha alcanzado?

-Todos hemos alcanzado la felicidad, porque la felicidad es la vida misma. Sería imposible no ser feliz. Hay retos, momentos dolorosos, pero mientras el corazón está latiendo, somos felices.

En Quito los talleres tienen que ver con controlar las emociones… ¿Lo ha logrado ya? La filosofía tántrica es existencial, no se puede enseñar lo que no se ha vivido.

-Soy auténtico, no leo lo que hablo. La conexión directa de mi alma con el universo es mi wifi.

¿Qué le saca de quicio?

-El tráfico lento.

¿Qué le falta en la vida?

- El sol, la gente que amo, la libertad y una casa en Italia.

¿Qué viene mañana, Guillermo?

- Mañana viene lo que el corazón y la mente siembran hoy.

Almas en Juego es una novela que se adentra en la inmortalidad del ser humano y la eternidad existencial del alma CORTESIA

TALLERES

En su primera visita al país -este fin de semana- dicta dos talleres: ‘Propósito de vida’ y ‘Activa tu poder interior’, a un público ávido de aprender y mejorar desde adentro. “En mi primer libro escribí que las expectativas son veneno para el espíritu. Soy más amigo de combinar la sorpresa mágica de la vida, que tiene lo que necesitamos y la creación mental para diseñar lo que queremos que pase. Veo a la gente de Ecuador bailando llena de luz al finalizar mis talleres”.