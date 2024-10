Guillermo Arriaga: “No hay manera de que me detengan”

Cruzó la calle del hotel en el que estuvo hospedado, en una transitada zona céntrica de Quito, e hizo exactamente lo que Karina, la fotógrafa, le pidió: voltear, caminar, sentarse, pararse, reír y ponerse serio. Los que cruzaban la calzada se habrán preguntado “¿quién será?”, sin imaginar de cerca que el personaje es una de las voces más potentes y talentosas del último siglo en cuanto a literatura se refiere.

A lo que a mí respecta, luego de leer sus obras y entrevistarlo, la impresión que me deja Guillermo Arriaga es que parece de otro mundo, ¡un alíen por así decirlo! Confieso que intenté sorprenderlo con las preguntas más capciosas, pero es verdad que su vida, en palabra y acción, es un libro abierto -aunque me probó con cálculos matemáticos para acertar su edad, que son 66 a la fecha-.

Un hombre común

Sin vicios, prepotencia alguna, superlativo sentido del humor, sin repeticiones ni rastros oscuros, se declara, ante todo, un buen hombre. Si a ello se suman sus logros como escritor, director, productor y guionista de cine hollywoodense, el ascenso lo catapulta hacia la estratosfera de los mega reconocidos a nivel mundial. Y es que con Arriaga no hay pierde, pues desde ese lado humano radica su victoria ante la vida, más allá de los cientos de miles de libros vendidos y las películas de taquilla que ha escrito, del más alto valor.

El legado que deja en el mundo del arte y la cultura es realmente impresionante. Al premio Alfaguara, obtenido en 2020 por Salvar el fuego, se suman otros reconocimientos significativos: el Mazatlán de Literatura en 2017; el premio al Mejor Guion en Cannes por la película Los tres entierros de Melquíades Estrada en 2005; y el León de Oro por Más allá, donde trabajó como coguionista y productor, convirtiéndose en la primera película latina en recibir este galardón. Además, ha sido nominado a los Premios Óscar por Mejor Guion Original por las películas Babel y 21 Gramos, y ha recibido nominaciones en los Globos de Oro y los BAFTA (Reino Unido).

Pero, ¿qué es un premio o el éxito si tus hijos son prepotentes y no te llaman todos los días?, pregunta, al señalar enseguida lo orgulloso que está de sus hijos y que su dicha máxima es ser padre de Mariana y Santiago. Y si acaso faltaba algo, ya lo cumplió con su nieta Rafaela de 6 meses. Sus hijos, de hecho, se estrenan como directores de cine este próximo 17 de octubre con una película escrita por Guillermo hace 30 años, Cielo Abierto.

Al extender el tema ‘familia’, el escritor destaca la crianza libre que recibió, sin estigmas religiosos o sociales, ‘callejeando’ desde muy chico y viviendo experiencias que están presentes de alguna forma en sus libros. Al mismo tiempo, se aleja, rotundo, de la prepotencia y el racismo porque simplemente le enferman, dice.

Contra corriente por esencia, es un abstemio absoluto, jamás se ha emborrachado o probado droga alguna. ¿En México, donde el tequila está en sus venas?, pregunto incrédula. Y firme, responde: “Parece que no tienes una idea clara de mi país, pues el 30 por ciento de sus habitantes son abstemios. ¡Todos mis amigos lo son! Y, repito, no me gustan los clichés, los lugares comunes, tampoco el clasismo. No fui a un antro hasta los 40 años porque odio cómo se clasifica a la gente para que pueda entrar o no”.

Mal genio o bravucón tampoco es y asegura no recordar la última vez que se enojó de veras: “Como me ves es como soy”, afirma, y acaba revelando sus defectos: “Soy un acumulador. ¡Mi casa está invadida de libros hasta en los baños! ¡Nadie puede entrar a mi estudio porque están hasta en el piso! Tengo recuerdos y cosas que no puedo deshacerme. Incluso, zapatos comprados de hace 25 años que me gustan y son cómodos”. No obstante, es generoso con los suyos y amigos cercanos sin esperar nada a cambio. De hecho, Arriaga ha impulsado cruzadas en favor de personas con discapacidad, un tema que vivió de cerca y que aborda en Extrañas, otro de sus best sellers.

Sus libros

Sus libros, Escuadrón Guillotina, Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche, Retorno 201, El Salvaje, Salvar el Fuego (2020) y Extrañas (2022) son reeditados y traducidos en 22 idiomas algunos de ellos, como el árabe, chino, turco, polaco, iraní, lituano y ucraniano. Por supuesto, la mayor satisfacción de un escritor.

A Arriaga no es que le guste la crítica, pero recibe notas y comentarios de sus manuscritos de editores, familia y amigos cercanos, pues, con la experiencia que le precede, afirma, “lo que tiene que funcionar en un libro o una película, así debe ser”. Pero la falta de rigor es lo que no acepta: “En Latinoamérica nos falta rigor! “Reescribí 6 veces Salvar el fuego. ¿Sabes lo que es editar, cortar transcribir 1440 páginas cortando 200 mil palabras en 4 años y medio?” Al final del proceso, no obstante, es celoso pues “cada coma tiene un significado y no puede cambiarse”. Como sea, es lo que le ha dado resultados mundialmente aplaudidos.

“Me cansé de la literatura que no incomoda ni que te lleva más allá… Hay cosas que necesitamos ver y voltear la mirada”, dice, a propósito de la línea que caracteriza su escritura y temática que ha impactado a millones de lectores: “Casi todo lo que he escrito lo he vivido”, comenta, como es el caso de Amores Perros que cambió drásticamente la forma de hacer cine no solo en Latinoamérica. A partir de esta cinta, dio un vuelco en su carrera: “Creo que soy el único autor en Hollywood que no tiene Copy Right sino Derechos de Autor con Babel o Amores Perros”.

¿Su obra maestra?, pregunto, aunque de antemano sé que dirá Mariana y Santiago, sus hijos. Y no me equivoqué. Insisto y dice: “Nunca pienso que algún libro mío es extraordinario. ¿Los de mayor éxito? Un dulce olor a muerte y Salvar el Fuego pero El salvaje ha sido traducido a más idiomas y es un éxito de ventas en otros países como Holanda, y en Francia e Italia mis primeras obras son reeditados todos los años.

