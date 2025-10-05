Gatos y perros negros, en riesgo durante octubre: ¿por qué hay que cuidarlos más?

Durante octubre, los gatos y perros negros corren gran riesgo. Conoce por qué no debes regalarlos y cómo protegerlos

Octubre es sinónimo de disfraces, dulces y fiestas, pero también puede ser una pesadilla para los animales, especialmente para los gatos y perros negros. En esta temporada, organizaciones protectoras de animales levantan la voz con una advertencia clara: no regales, adoptes ni descuides a mascotas de color negro durante este mes.

Durante Halloween, muchas mascotas negras corren peligro por supersticiones y rituales. Imagen Generada con IA

La razón no es un mito urbano ni una exageración: cada año, se reportan casos de animales secuestrados o sacrificados en rituales relacionados con Halloween. La apariencia mística o “tenebrosa” de estos animales los convierte tristemente en objetivo de prácticas crueles, muchas veces disfrazadas de creencias o “celebraciones”.

¿Por qué los animales negros están en riesgo en octubre?

Según denuncias de rescatistas en Latinoamérica y fundaciones de protección animal, la demanda de gatos y perros completamente negros aumenta durante octubre, sobre todo los días cercanos a Halloween. Algunas personas buscan estos animales para rituales o supersticiones, lo que ha llevado a refugios y fundaciones a suspender las adopciones de mascotas negras durante este mes como medida preventiva.

Además de los animalitos negros, también se alerta sobre el peligro que corren los animales blancos, especialmente si son cachorros o hembras embarazadas. Se ha documentado que estos también son buscados para sacrificios o maltrato.

El llamado de los rescatistas: “No los regales, protégelos”

Activistas y refugios están claros: si ya tienes un gato o perro negro en casa, protégelo más que nunca. Mantén a tu mascota dentro del hogar, evita dejarla sin supervisión en patios o espacios abiertos, y asegúrate de que esté debidamente identificada. También recomiendan evitar llevar a estos animales a eventos públicos durante estas fechas.

Y si estás considerando regalar un animal de compañía por estas fechas, piénsalo dos veces. Octubre no es el momento adecuado para adoptar ni regalar mascotas negras o blancas. Podrías, sin querer, poner en riesgo su vida.

En Ecuador, maltratar o matar animales es un delito

Las consecuencias legales en Ecuador son claras. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas que pueden ir desde seis meses hasta tres años de prisión, dependiendo de la gravedad del maltrato animal.

El artículo 250.1 del COIP establece que: “La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, la pena será de uno a tres años”.

Además, la ley contempla agravantes que pueden aumentar la pena, como actuar con ensañamiento, usar sustancias tóxicas, o si el animal es un cachorro o una hembra embarazada. También hay sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en estas prácticas.

¿Cómo puedes ayudar?

Comparte esta información con amigos y familia.

Si conoces un refugio o rescatista, ayúdales a difundir sus campañas de prevención.

Reporta cualquier caso de maltrato o sospecha de rituales con animales a las autoridades locales.

Y lo más importante: protege a tu animalito, especialmente si es negro o blanco.

