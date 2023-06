Furor por el denim

El otro día revisaba las redes sociales y no se puede negar el insuperable protagonismo que están cobrando los talentos ecuatorianos, sobre todo, en eventos del exterior. El más reciente fue los premios Ícono en Colombia, donde no solo viajó una compatriota sino algunas.

Pero hablemos de sus looks, ya que a breve vistazo las más fashionistas se han rendido a una moda que esta temporada está invadiendo no solo las vitrinas sino la alfombra roja. Es el total denim.

Esta textura, presente en el clásico jean, ya no solo quedó para lucirla en salidas informales sino en las más top. Entre las asistentes, se pudo ver a Emma Guerrero en un set de corsé y falda, y asimismo a una influencer de moda que no hay que perder de vista, Frida Contreras; me atrevo a decir, una de las mejores vestidas.

Ella apostó por un brasier con apliques de spikes combinado con mucho denim: desde falda, botas, cartera personalizada hasta aretes, contrastados con un abrigo afelpado. En el styling tuvo ayuda de Frederick Estrella y, makeup de Diana Salazar.

Quien también está fascinada con esta moda es Erika Vélez. En el reciente evento de una tienda departamental lució la ‘denimmanía’ hasta en una minicartera.

¿Más pruebas de lo ‘cool’ que lucen? En las pasarelas ya estuvo este tejido y ahora se lo ve por doquier. El punto a favor es que se trata de una tela favorable para días de sol o lluvia... Y eso hace imposible no llevarlo.