Fundación Proyecto Social prioriza programas sustentables en comunidades

Una salida sustentable y transformadora: el plástico. Un aliado que llega a la sociedad en servicios o productos. Ese es el principal eje de la Fundación Proyecto Social, un equipo que apuesta por el cambio, desarrollo y prosperidad de comunidades vulnerables del país.

Son tres ejes: inclusión en deportes adaptados para personas con movilidad reducida, tercera edad y discapacidad; ayuda humanitaria que se activa en casos de emergencia y la línea ambiental en el Golfo de Guayaquil y próximos a abarcar las Islas Galápagos.

“En el Golfo hemos creado un modelo de una economía alterna, donde el plástico se recicla y se convierte en su moneda de cambio. Con esta moneda ellos pueden pagar servicios y productos. Estas comunidades del Golfo no tienen servicios básicos y lo que buscamos, específicamente, en época de veda con cangrejeros y pescadores es que el plástico que se puede recolectar en manglares se convirtieran en otra fuente de ingresos”, explica Ezequiel Castro, director de la organización.

La moneda social se la intercambia en una tienda llamada ‘Eco trueque’ por alimentos. Cortesía

Se centran en Punta de Piedra

Se centran en varios puntos, por ejemplo Punta de Piedra, una comunidad ubicada al pie del río Guayas, a medio camino entre Guayaquil y la Isla Puná. La mayoría de sus habitantes no cuentan con estudios. Y no porque no quisieran: los habitantes de Punta de Piedra anhelan alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos a través de la educación, pero el sitio carece de una escuela.

Ante esta problemática, Proyecto Social buscó aliados estratégicos con la empresa privada y cambió la dinámica: niños y jóvenes ya no pagan $1 en pasaje escolar, ahora lo hacen con un kilo de plástico. También se apoyan de donantes que aportan con útiles escolares o colegios que los separan y los traslada a la comunidad.

El proceso inicia con un centro de reciclaje, donde los comuneros lavan el plástico y lo clasifican. Después se pesa y se lo cambia por una moneda social que equivale a un kilo de plástico o cincuenta centavos.

APORTE El ‘Aquabus escolar’ cuenta con un techo lleno de libros y cuentos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Se amplía el acceso a más habitantes.

Apuestan por la inclusión en deportes adaptados para personas con movilidad reducida, tercera edad y discapacidad Cortesía

Esta moneda se la intercambia en una tienda llamada ‘Eco trueque’ por alimentos, por ejemplo: una lata de atún con un valor de $1,50 es cambiada por tres monedas; y así compró una lata de atún con tres kilos de plástico y se ahorró ir a la ciudad en lancha, combustible y el costo del traslado. La ONG logró crear una escuela con el aporte del Ministerio de Educación que avanza a su segunda etapa.

“Nosotros lo ubicamos en una especie de tienda que tenemos en la comunidad y los estudiantes pueden intercambiar plásticos por útiles escolares. Es el mismo tema para que no existe el problema de que no se cuenta con lápices y plumas porque no hay plata. Buscamos eliminar este tipo de impedimentos en la sociedad”, recalca

Hasta el momento tiene registrado 102 alumnos y cerraron acuerdos para incorporar en el 2025 tercero de bachillerato en agropecuaria y un lugar para recreación de los menores. La escuela actual maneja cinco profesores y se van a construir ocho aulas. Adicional, esperan abrir espacios de escritura y lectura en la tarde, los martes y jueves, para adultos con el fin de disminuir el índice de alfabetismo.

