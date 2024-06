Fundación 'No estás solo' aporta a la educación y la salud de niños de la Costa

La Fundación 'No estás solo' (Funnes) comenzó como un brazo social de la iglesia cristiana Familia de Dios, conocida como la 'Casa de los imperfectos'. Josué Rincón, líder y pastor de esta comunidad religiosa habla con EXPRESO sobre la evolución que ha tenido el servicio social a los guayaquileños en los últimos diez años a través de este organismo, y cómo hoy en día han visitado más de 50 lugares con necesidad económica dentro y fuera de la provincia del Guayas.

Agamia: la tendencia creciente de rechazar el matrimonio Leer más

“Iniciamos en las calles con un cartel, nada religioso, con el lema No estás solo, que luego se convertiría en el nombre de nuestra fundación. Repartíamos pan y chocolate, ropa, medicina en las calles, compartiendo nuestra fe, y el amor de Jesús con los más vulnerables, y hoy hemos llegado a distintos puntos del país”, afirma.

(Te puede interesar:

Rincón junto a un equipo de voluntarios quiso formalizar estas actividades a través de la fundación, que hoy a recorrido distintas provincias del país. Peggy Segura, voluntaria y directora de este organismo, comparte su experiencia con este Diario y la enseñanza que le ha dejado ayudar a los más pobres con educación y salud.

“Todos los proyectos me han dejado una enseñanza. Hemos buscado salir de nuestra zona de confort e ir a lugares como Monte Sinaí, Bastión Popular, Playa Diamante, Alausí y Pedernales. Pero ahora deseamos no tan solo estar en la costa y la sierra ecuatoriana, queremos llegar a la Amazonía, y por qué no a la región insular”, alega.

CRISTIANOS La Fundación “No estás solo” nace como iniciativa de la iglesia cristiana Familia de Dios, que desde el 2022, tiene sus reuniones dominicales en el Teatro del Edificio Las Cámaras.

funnes comenzó como un brazo social de la iglesia cristiana Familia de Dios. Cortesía

Entrenador personal: ¿Es posible que sea reemplazado por una app? Leer más

Asimismo, Andrés Bravo, líder del equipo de producción de esta institución benéfica, transmite a EXPRESO su deseo de salir del país con esta labor social, y que transcienda a nivel internacional, la misión de No estás solo.

“Aspiro que este trabajo siga creciendo y viajar a lugares necesitados en otros países. Lugares donde nadie ha llegado”, manifiesta. Uno de los logros más importantes para FUNNES fue la reconstrucción de una vivienda en el Cristo del Consuelo que fue entregada este 2024.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!