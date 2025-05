Feriados en Ecuador 2025: ¿Cuándo es el próximo día de descanso nacional?

Tras disfrutar del feriado por la Batalla del Pichincha, que culminó el domingo 25 de mayo, muchos ecuatorianos ya miran con entusiasmo el calendario en busca de su próxima oportunidad para descansar o viajar. Y es que los asuetos no solo significan un alto en la rutina laboral, sino también una oportunidad para recorrer los diversos paisajes que ofrece el país.

El siguiente feriado nacional será en agosto

Según el Ministerio de Turismo, el próximo descanso oficial se celebrará en agosto con motivo del Primer Grito de Independencia, efeméride que recuerda la histórica jornada del 10 de agosto de 1809. Sin embargo, como este año la fecha cae en domingo, el feriado se traslada al lunes 11 de agosto, lo que crea un fin de semana largo ideal para una escapada o simplemente para relajarse.

Vale destacar que los feriados nacionales en Ecuador no son recuperables, lo que significa que los trabajadores no están obligados a compensar las horas no laboradas durante estos días de descanso.

Guayaquil tendrá un feriado en julo

Aunque no es nacional, el viernes 25 de julio la ciudad de Guayaquil tendrá un feriado debido a la conmemoración de sus 490 años de fundación. Quienes estudian y/o trabajan en la Perla del Pacífico tendrán ese día una jornada libre.

¿Qué feriados quedan en el 2025?

Además del feriado de agosto, aún quedan cinco fechas más en el calendario laboral del 2025, algunas de las cuales también ofrecen fines de semana extendidos. Estas son las fechas oficiales:

Viernes 10 de octubre: Se traslada el feriado por la Independencia de Guayaquil (originalmente el 9 de octubre). Lunes 3 de noviembre: Feriado por la Independencia de Cuenca. Martes 4 de noviembre: Feriado por el Día de los Difuntos, que cae el domingo 2 de noviembre y se traslada al martes. Jueves 25 de diciembre: Navidad. Este feriado es inamovible.

La terminal terrestre "Jaime Roldós", en el norte de Guayaquil, recibe a decenas de miles de viajeros en los feriados. CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Estas fechas permiten a los ecuatorianos planificar con antelación momentos de esparcimiento, turismo interno o encuentros familiares. Con cinco feriados aún por delante, el 2025 sigue brindando múltiples oportunidades para tomarse un respiro.

Los fines de semana largos se han convertido en momentos clave para dinamizar la economía, especialmente en sectores como el turismo, la gastronomía y el transporte. Los diferentes rincones de la Costa, la Sierra andina, la Amazonía, y las Islas Galápagos ofrecen destinos ideales para todos los gustos y presupuestos.

Así que, si eres de los que ya está soñando con su próxima escapada, marca tu calendario y prepárate para aprovechar al máximo los feriados que quedan en Ecuador, donde cada descanso es también una invitación a redescubrir su diversidad.

