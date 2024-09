11 de septiembre: ¿por qué podría ser feriado en Ecuador?

Ecuador no ha incluido en el calendario de feriados nacionales el 11 de septiembre

El 4 octubre de 2022, la Asamblea Nacional estableció que cada 11 de septiembre sea el “Día de la Fundación del Ecuador”, en conmemoración de la suscripción de la Primera Constitución Política del país, que se llevó a cabo en la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, el 11 de septiembre de 1830.

La resolución del Legislativo de entonces consta de 8 artículos que, entre otros aspectos, menciona:

Exhortar al Presidente de la República establecer el 11 de septiembre como fiesta cívica nacional y declararlo feriado obligatorio.

El Pleno del Legislativo sesione cada 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba.

La primera vez que se pudo aplicar esta resolución fue en 2023, durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pero este no se acogió al exhorto del Parlamento, que para el 11 de septiembre de ese año no estaba en funciones debido a la muerte cruzada, pues los nuevos legisladores aún no asumían sus funciones.

Este 11 de septiembre de 2024 podría ser la primera vez que la Asamblea Nacional se acoja a esta medida y sesione en Riobamba. A la par, el presidente Daniel Noboa podría tener la opción de declarar feriado nacional, aunque hasta el momento el Gobierno Nacional no ha dado indicios de aquello, al no incluir esta fecha en el el calendario de asuetos que tiene el país.

La resolución, además, establece una disposición que requiere que cada ministerio del Estado organice una reunión de trabajo antes del 5 de agosto de cada año en colaboración con la Gobernación de Chimborazo.

11 de septiembre El Gobierno Nacional no ha dado indicios de declararlo feriado nacional, al no incluir esta fecha en el el calendario de asuetos que tiene el país.



Además, se exhorta al Ministerio de Educación a incorporar el 'Día Nacional de la República" en el calendario de todas las instituciones educativas del país. El Ministerio de Turismo, por su parte, ha sido instado a destinar recursos para la provincia de Chimborazo y promover 'la mayor fiesta nacional'.

La designación del 11 de septiembre como el “Día de la Fundación del Ecuador” tiene una gran importancia simbólica. Al convertir esta fecha en una festividad cívica nacional, se busca fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre los ciudadanos ecuatorianos.

